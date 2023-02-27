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Беларусь намерена в 2023-м нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на 10%
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена в 2023 году нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на 10%, сообщил заместитель министра промышленности страны Дмитрий Харитончик, передает телеканал «Беларусь-1».
По словам чиновника, работа ведется с положительной динамикой, по итогам года по сравнению с 2022-м планируется темп роста в 110%. В 2022 году белорусская промышленность нарастила поставки в Россию на 50%.
Харитончик считает, что достичь того же уровня роста будет достаточно сложно.
По словам Харитончика, в сфере импортозамещения совместные проекты двух стран начинают входить в стадию финансирования и приобретения оборудования. Вместе с тем часть из них проходит этап согласования.
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Об этом сообщил заместитель министра промышленности страны Дмитрий Харитончик.
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