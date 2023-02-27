Беларусь намерена в 2023-м нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на 10%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена в 2023 году нарастить экспорт промышленной продукции в Россию на 10%, сообщил заместитель министра промышленности страны Дмитрий Харитончик, передает телеканал «Беларусь-1».

По словам чиновника, работа ведется с положительной динамикой, по итогам года по сравнению с 2022-м планируется темп роста в 110%. В 2022 году белорусская промышленность нарастила поставки в Россию на 50%.

Харитончик считает, что достичь того же уровня роста будет достаточно сложно.

«Вместе с тем тот задел, который был создан в прошлом году в части взаимодействия с нашими российскими партнерами, дает результат и в этом году», –подчеркнул замминистра.

По словам Харитончика, в сфере импортозамещения совместные проекты двух стран начинают входить в стадию финансирования и приобретения оборудования. Вместе с тем часть из них проходит этап согласования.