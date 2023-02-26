Православная святыня: 125 лет назад храм Александра Невского в Минске принял первых прихожан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Храму Александра Невского в Минске исполняется 125 лет. Прихожане приходят сюда семьями, сохраняя традиции поколений. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

За 125 лет храм почти не изменился. Его лишь доработали, чтобы вернуть первоначальный архитектурный облик. Большая часть икон – ровесники прихода. На стенах – мраморные доски с именами воинов Коломенского полка. В алтаре – стопятидесятилетнее Евангелие. И киочасовня. Подобные походные церкви практически не сохранились в Беларуси.

«Киочасовня была создана для иконы, которая находится там внутри. Она была вместе с воинами на полях сражений, когда ставились палатки, где проводились богослужения. Потом была высказана идея все это оформить. И мастера создали такую вот часовенку», – рассказал настоятель Александро-Невского храма Минска Николай Коржич.

Во времена Великой Отечественной храм стал убежищем. Здесь люди пряталась от облав, которые устраивали фашисты. В столице было разрушено 80% зданий, а это уцелело.

«Была известная история, когда в 1941 году угодила в храм бомба фугасная и не взорвалась. Упала, пробив кровлю. Когда появилась возможность у общины, кровля была восстановлена, но не полностью. А уже те куполочки боковые, которые мы сегодня видим, восстанавливали мы недавно», – пояснил настоятель храма.

Храм был действующим всегда. Даже во времена гонений на православие здесь не прекращались службы.

«Здесь всегда много прихожан, потому что минчане сюда приходят уже целыми поколениями. Потому что здесь бабушки их молились и мамы, и папы. И поэтому многие продолжают эту семейную традицию – совершать здесь молитву», – рассказала фотограф Александро-Невского храма Оксана Кнаус.