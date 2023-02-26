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Православная святыня: 125 лет назад храм Александра Невского в Минске принял первых прихожан
26.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Храму Александра Невского в Минске исполняется 125 лет. Прихожане приходят сюда семьями, сохраняя традиции поколений. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
За 125 лет храм почти не изменился. Его лишь доработали, чтобы вернуть первоначальный архитектурный облик. Большая часть икон – ровесники прихода. На стенах – мраморные доски с именами воинов Коломенского полка. В алтаре – стопятидесятилетнее Евангелие. И киочасовня. Подобные походные церкви практически не сохранились в Беларуси.
Во времена Великой Отечественной храм стал убежищем. Здесь люди пряталась от облав, которые устраивали фашисты. В столице было разрушено 80% зданий, а это уцелело.
«Была известная история, когда в 1941 году угодила в храм бомба фугасная и не взорвалась. Упала, пробив кровлю. Когда появилась возможность у общины, кровля была восстановлена, но не полностью. А уже те куполочки боковые, которые мы сегодня видим, восстанавливали мы недавно», – пояснил настоятель храма.
Храм был действующим всегда. Даже во времена гонений на православие здесь не прекращались службы.
«Здесь всегда много прихожан, потому что минчане сюда приходят уже целыми поколениями. Потому что здесь бабушки их молились и мамы, и папы. И поэтому многие продолжают эту семейную традицию – совершать здесь молитву», – рассказала фотограф Александро-Невского храма Оксана Кнаус.
Каждую службу священники поминают всех погребенных на военном кладбище. На четырех гектарах земли рядом с храмом покоится прах восьми тысяч белорусов. Здесь похоронены участники минского подполья, партизаны, ученые, классики литературы Янка Купала и Якуб Колос.
«Главная задача на сегодня и органов государственного управления, и общественности, и попечительского совета – продолжить реставрацию надгробных захоронений на этом объекте. И таким образом создать уникальную возможность для посещения кладбища, где можно узнать историю белорусского государства», – сказал председатель попечительского совета Александро-Невского храма Владимир Дражин.
Тогда военный погост в центре столицы, прилегающий к старинному храму, может стать настоящим музеем истории под открытым небом.
В Белорусской православной церкви действует около 40 храмов, освященных в честь святого Александра Невского.
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Рядом с храмом покоится прах восьми тысяч белорусов. Здесь похоронены участники минского подполья, партизаны, ученые, классики литературы.
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