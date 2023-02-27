Как и с чего начать бизнес, чтобы он не провалился

Источник материала: ProBusiness





У тех, кто еще только думает об открытии бизнеса, много вопросов: когда лучше всего запустить стартап; как перед открытием проверить, будет ли спрос; как развиваться, если нет инвестиций. Но один из главных факторов успеха — сильный владелец, который стоит во главе компании. Консультант по управлению Александр Высоцкий объяснил «Про бизнес», какой должна быть точка зрения у предпринимателя на старте, чтобы этот старт не правратился в финиш.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Качества сильного предпринимателя

— Как начать бизнес? Путь предпринимателя начинается с понимания, что ты можешь принести этому миру пользу. Большинство стартует с экспертности в какой-то области. Это не обязательно техническая сфера или что-то запредельно сложное. Это может быть как глубокая инженерная экспертность, так и хорошее понимание рынка, потребностей клиентов. Сейчас на вес золота эксперты в области маркетинга и цифрового продвижения. Но недостаточно быть узким специалистом.

Предпринимателя отличает способность смотреть вокруг. Потому что успешная компания — это всегда хорошее понимание реальных потребностей клиентов, способность предсказывать их поведение, понимать, что будет происходить с рынком, каким будет размер спроса. Это способность видеть бизнес-модель и распознавать, является ли она успешной. Это умение создавать новое.





Важен ли выбор сферы бизнеса

Хороший предприниматель всегда расширяет экспертность — не просто выполняет техническую работу, а еще взаимодействует с клиентами, наблюдает за конкурентами. Когда эта «нейронная сеть» — интеллект — достигает такого уровня, что сразу становятся видны возможности и закономерности, можно расширять предпринимательскую деятельность.

Пример Не обязательно сразу целиться в высокотехнологичные сферы бизнеса. Я живу в Америке, и здесь очень большая проблема с ремонтом автомобилей. Мне нужно было установить хитч — держатель для велосипедов, который крепится к автомобилю. Это простая механическая работа. Обратился в автосервис с не самыми низкими ценами. Но когда увидел, что и как они делают, понял, что качество работы — катастрофа. Однако в моем случае все обошлось.

О чём это говорит? Простая услуга, выполненная профессионально, может стать возможностью для заработка. Но для этого нужно изучить потребности рынка. В этом случае — какие автомобили нуждаются в ремонте, какой выбрать формат автосервиса и т.д. Предприниматель начинает со способности смотреть на определённую нишу бизнеса и видеть там клиентов, маркетинг, технологии.

Обязательно ли уметь все самому

Идея, что предприниматель может нанять специалистов и ему не нужно во всем разбираться самому, очень заманчива и крайне распространена среди начинающих бизнесменов. Я соглашусь с этой идеей, но сразу оговорюсь, что для этого нужно быть опытным владельцем бизнеса, у которого за плечами много проектов, несколько компаний, прокачанные скилы в менеджменте. В таком случае — да, не нужно глубоко погружаться. Но базовые навыки во всех областях необходимы. Например, заказывая маркетинговые исследования, предприниматель должен понимать, чего ожидает и какие результаты ему нужно получить.

Это сильно экономит время и деньги компании.

Итог