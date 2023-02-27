|
Как и с чего начать бизнес, чтобы он не провалился
27.02.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
У тех, кто еще только думает об открытии бизнеса, много вопросов: когда лучше всего запустить стартап; как перед открытием проверить, будет ли спрос; как развиваться, если нет инвестиций. Но один из главных факторов успеха — сильный владелец, который стоит во главе компании. Консультант по управлению Александр Высоцкий объяснил «Про бизнес», какой должна быть точка зрения у предпринимателя на старте, чтобы этот старт не правратился в финиш.
Качества сильного предпринимателя
— Как начать бизнес? Путь предпринимателя начинается с понимания, что ты можешь принести этому миру пользу. Большинство стартует с экспертности в какой-то области. Это не обязательно техническая сфера или что-то запредельно сложное. Это может быть как глубокая инженерная экспертность, так и хорошее понимание рынка, потребностей клиентов. Сейчас на вес золота эксперты в области маркетинга и цифрового продвижения. Но недостаточно быть узким специалистом.
Предпринимателя отличает способность смотреть вокруг. Потому что успешная компания — это всегда хорошее понимание реальных потребностей клиентов, способность предсказывать их поведение, понимать, что будет происходить с рынком, каким будет размер спроса. Это способность видеть бизнес-модель и распознавать, является ли она успешной. Это умение создавать новое.
Важен ли выбор сферы бизнеса
Хороший предприниматель всегда расширяет экспертность — не просто выполняет техническую работу, а еще взаимодействует с клиентами, наблюдает за конкурентами. Когда эта «нейронная сеть» — интеллект — достигает такого уровня, что сразу становятся видны возможности и закономерности, можно расширять предпринимательскую деятельность.
О чём это говорит? Простая услуга, выполненная профессионально, может стать возможностью для заработка. Но для этого нужно изучить потребности рынка. В этом случае — какие автомобили нуждаются в ремонте, какой выбрать формат автосервиса и т.д. Предприниматель начинает со способности смотреть на определённую нишу бизнеса и видеть там клиентов, маркетинг, технологии.
Обязательно ли уметь все самому
Идея, что предприниматель может нанять специалистов и ему не нужно во всем разбираться самому, очень заманчива и крайне распространена среди начинающих бизнесменов. Я соглашусь с этой идеей, но сразу оговорюсь, что для этого нужно быть опытным владельцем бизнеса, у которого за плечами много проектов, несколько компаний, прокачанные скилы в менеджменте. В таком случае — да, не нужно глубоко погружаться. Но базовые навыки во всех областях необходимы. Например, заказывая маркетинговые исследования, предприниматель должен понимать, чего ожидает и какие результаты ему нужно получить.
Это сильно экономит время и деньги компании.
Итог
Предприниматель должен быть образованным — до определенной глубины в разных областях. Это поможет взаимодействовать со специалистами, которые будут для него внедрять те или иные инструменты. Необходимо понимание, кто и что должен делать, как оценивать результат. Успешные предприниматели — разносторонне развитые люди, которые читают книги, проходят курсы, чтобы постоянно повышать и расширять свои компетенции.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У тех, кто еще только думает об открытии бизнеса, много вопросов: когда лучше всего запустить стартап; как перед открытием проверить, будет ли спрос; как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)