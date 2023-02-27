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БИЗНЕС-ЗАВТРАК «ESG В БЕЛАРУСИ: КЕЙСЫ, СТРАТЕГИИ, РЕЙТИНГИ» - 16 марта, The View
27.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
16 МАРТА консалтинговая компания ASER организовывает бизнес-завтрак «ESG в Беларуси: кейсы, стратегии, рейтинги». На мероприятии обсудят настоящее и будущее ESG-рынка в Беларуси, спикеры поделятся тем, что уже сделано на ESG-арене в нашей стране.
Директор консалтинговой компании ASER отмечает: «Вопросы ESG, несмотря на протекающие в регионе события, совсем не отошли на второй план. Мы наблюдаем все больший интерес к этой теме как стороны белорусского бизнеса, а так и государства. Начинает работать национальный план по развитию зеленой экономики, в этом году ожидается принятия постановления о таксономии и создания института зеленого финансирования, а BIK Ratings активно присваивает ESG-рейтинги белорусским компаниям»
Ключевые вопросы, которые будут рассмотрены, в рамках завтрака:
Спикерами выступят представители ведущих белорусских компаний и банков, активно работающих над ESG-повесткой: Аливария, Betera, Сбербанк, БСБ Банк, BIK Ratings и др.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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16 МАРТА консалтинговая компания ASER организовывает бизнес-завтрак «ESG в Беларуси: кейсы, стратегии, рейтинги». На мероприятии обсудят настоящее и будущее ESG-рынка в...
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