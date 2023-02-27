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БИЗНЕС-ЗАВТРАК «ESG В БЕЛАРУСИ: КЕЙСЫ, СТРАТЕГИИ, РЕЙТИНГИ» - 16 марта, The View

27.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

БИЗНЕС-ЗАВТРАК «ESG В БЕЛАРУСИ: КЕЙСЫ, СТРАТЕГИИ, РЕЙТИНГИ» - 16 марта, The View

16 МАРТА консалтинговая компания ASER организовывает бизнес-завтрак «ESG в Беларуси: кейсы, стратегии, рейтинги». На мероприятии обсудят настоящее и будущее ESG-рынка в Беларуси, спикеры поделятся тем, что уже сделано на ESG-арене в нашей стране. 

Многие белорусские компании уже «попробовали» ESG, а некоторые внедрили ESG-стратегию и проводят ESG-трансформацию. Какое будущее у белорусского ESG-рынка? Эти вопросы в фокусе нашего бизнес-завтрака.

Директор консалтинговой компании ASER отмечает: «Вопросы ESG, несмотря на протекающие в регионе события, совсем не отошли на второй план. Мы наблюдаем все больший интерес к этой теме как стороны белорусского бизнеса, а так и государства. Начинает работать национальный план по развитию зеленой экономики, в этом году ожидается принятия постановления о таксономии и создания института зеленого финансирования, а BIK Ratings активно присваивает ESG-рейтинги белорусским компаниям»

Ключевые вопросы, которые будут рассмотрены, в рамках завтрака:
- рассмотрение кейсов белорусских компаний и банков по внедрению ESG-стратегий;
- что дает ESG белорусскому бизнесу;
- как работают принципы устойчивого развития в коммуникационных проектах;
- ESG-рейтинги: методология и первый кейсы и др.

Спикерами выступят представители ведущих белорусских компаний и банков, активно работающих над ESG-повесткой: Аливария, Betera, Сбербанк, БСБ Банк, BIK Ratings и др.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

БИЗНЕС-ЗАВТРАК «ESG В БЕЛАРУСИ: КЕЙСЫ, СТРАТЕГИИ, РЕЙТИНГИ» - 16 марта, The View

 

 
 
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16 МАРТА консалтинговая компания ASER организовывает бизнес-завтрак «ESG в Беларуси: кейсы, стратегии, рейтинги». На мероприятии обсудят настоящее и будущее ESG-рынка в...
 
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