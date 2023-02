5 воодушевляющих песен для предпринимателей, которые никогда не сдаются

Источник материала: ProBusiness

Бизнес — дело нервное и стрессовое. И предпринимателю нужно постоянно находить силы не сдаваться. Поэтому важно иметь несколько способов для воодушевления, которые всегда будут под рукой. Одним из таких средств может быть музыка. Сегодня в партнерстве с сервисом МТС Music предлагаем пять песен, которые вернут вам веру в себя для движения вперед.



Тимур Вычужанин

Музыкальный критик

Брюс Спрингстин — Born To Run (1975)

Вдохновляющая цитата: «Oh, someday, girl, I don’t know when / We’re gonna get to that place / Where we really wanna go and we’ll walk in the sun»

Брюс Спрингстин — классический пример музыкального гения, который получил свою популярность не сразу, а шел к ней долго и упорно. Мальчишка из небогатой семьи с трудом закончил среднюю школу из-за того, что не чувствовал поддержки своего увлечения музыкой от учителей и сверстников. Поступил в колледж в 1967 году, проучился там какое-то время, но все же решил, что музыка будет основным делом его жизни, а потому бросил учебу.



Однако удача улыбнулась ему далеко не сразу. Сначала он подрабатывал сессионным музыкантом, чтобы накопить денег на создание своей группы и запись дебютного альбома. Удалось ему это лишь в 1973-м: в январе этого года выходит Greetings from Asbury Park, N.J., который… оказывается никому не нужен. Не было ни разгромной критики, ни освистываний — только сдержанное молчание, что для любого музыканта даже хуже, чем закидывание гнилыми помидорами. Но Спрингстин не сдается и в сентябре того же года записывает The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle. Эффект все тот же: скромные продажи, лишь несколько приглашений на концертные площадки. Однако и это стало для музыканта лишь поводом вновь взять себя в руки, собраться с духом и попробовать в третий раз.

На этот раз все было удачно. Невероятно удачно. Альбом Born To Run, вышедший два года спустя, в 1975-м, сделал Брюса Спрингстина на какое-то время буквально самым популярным музыкантом в Америке. Особенную роль в этом сыграл, конечно, заглавный одноименный сингл, именно его мы и предлагаем вам послушать. Это трогательная блюз-рок баллада о любви и о том, что, несмотря на все неудачи, люди, которые рождены бежать, рано или поздно достигнут своей цели.

Eminem — Not Afraid (2010)

Вдохновляющая цитата: «I'm not afraid to take a stand / Everybody come take my hand / We’ll walk this road together, through the storm / Whatever weather, cold or warm»

Трудно назвать человека в современной музыкальной индустрии, который имел бы более впечатляющую историю успеха, чем Маршалл Мэттерс, которого все знают под творческим псевдонимом Eminem. Парень из бедной семьи прожил приличную часть жизни в неблагополучных районах Детройта и решил, что посвятит себя жанру, в котором не было места белокожим музыкантам.

Он прошел через многое: зависимость, травмирующие отношения с женой и матерью, конфликты с другими музыкантами, неудачные альбомы. Но Eminem обладает очень важной чертой для любого, кто хочет продолжать свое дело, несмотря ни на что, и в итоге прийти к успеху. Маршалл Мэттерс умеет признавать свои ошибки.



Так, он извинялся за различные неполиткорректные высказывания, если они больше не соответствовали его взглядам, просил прощения у дочери за то, что из-за наркозависимости не мог проводить с ней столько времени, сколько ему хотелось бы, откровенно говорил своим фанатам о том, что некоторые альбомы в своей карьере считает плохими. Именно эта способность здраво анализировать свою жизнь и признавать ошибки позволяла музыканту не опускать руки и каждый раз подниматься после очередного падения.

Not Afraid — как раз один из таких подъемов. Эта песня стала синглом к пластинке с символичным названием Recovery. После неудачного Relapse музыкант решил вернуться к тому, что у него всегда получалось хорошо — агрессивный, но искренний трек с мелодичным битом долго не пропадал из чартов радиостанций и до сих пор является одним из самых успешных в карьере Маршалла. Для нас же он был и будет хорошим напоминанием о том, что иногда в возвращении к корням нет ничего плохого, а сдаваться на пути к своим целям не стоит никогда.

Mumford And Sons — Little Lion Man (2009)

Вдохновляющая цитата: «Rate yourself and rake yourself / Take all the courage you have left / And waste it on fixing all the problems / That you made in your own head»

Британская фолк-рок группа Mumford And Sons всегда умела писать вдохновляющие песни, в которых пронзительная лирика сочетается с интересными музыкальными находками. Но даже на фоне россыпи по-настоящему захватывающих песен коллектива Little Lion Man особенно выделяется.



Лидер группы Маркус Мамфорд написал эту песню после того, как у него в жизни случилась ситуация, «от которой он не был в восторге и которой не гордится». Однако Little Lion Man это не тихая минорная баллада, а очень быстрая, резкая и агрессивная песня, которая похожа на неожиданный удар в лицо или опрокинутое на голову ведро холодной воды. Размеренная мелодия вступления уже после первого припева разгоняется и превращает Little Lion Man из грустной песни в настоящий воодушевляющий гимн преодолению трудностей, которые рано или поздно появятся у человека на пути.

Это замечательная песня для того, чтобы, будучи захваченным бешеным фолковым ритмом, подумать о том, что, даже если вы сами стали причиной своих провалов, это не повод перестать верить в себя, обхватить руками колени и плакать. Подобные неудачи случаются с каждым и это нормально, ведь именно после преодоления проблем, созданных нами же, мы становимся стократно сильнее и увереннее в себе. Надо лишь найти в себе того самого «гордого льва», который рыком прояснит мысли и поможет идти дальше.

Grouplove — Colours (2011)

Вдохновляющая цитата: «It's the colors you have / No need to be sad / It really ain’t that bad»

Сама история появления этой группы — парадокс. Несколько ребят из Калифорнии совершенно случайно познакомились в Европе на острове Крит и решили создать группу после того, как услышали работы будущего фронтмена Grouplove для его предыдущей группы ALOKE.

И с самого начала Grouplove стала чем-то уникальным в мире независимой музыки. Их подход в корне отличался от того, как другие группы в начале десятых пытались разнообразить звучание инди-рока. В то время, как их коллеги заигрывали с соулом, R&B, хип-хопом и другими «спокойными» по звучанию жанрами, Grouplove решили обратиться к панк-опыту Кристиана Зуккони.



Одним из лучших результатов сочетания безудержного, эмоционального и кричащего панк-рока с мягким и оптимистичным инди-роком стала песня Colours. В этом треке группа применяет весь широкий спектр средств выразительности: от акустических проигрышей, как будто пришедших из эпохи Боба Дилана, до пронзительных вкраплений хорового пения. Благодаря этому первый куплет, где перечисляются разные цвета, выглядит крайне гармонично, а основной посыл «люби жизнь во всех ее проявлениях» буквально расцветает в музыкальном многообразии.

Daft Punk — Harder, Better, Faster, Stronger (2001)

Вдохновляющая цитата: «Work it harder, make it better / Do it faster, makes us stronger / More than ever, hour after hour / Work is never over»

Этот коллектив и трек в особенно длинном представлении не нуждаются. Главные революционеры в истории электронной музыки и авторы, пожалуй, самых популярных электронных хитов на планете — загадочный дуэт двух музыкантов, которые почти всю карьеру скрывали лица за масками роботов. Daft Punk успел стать примером для целого поколения молодых электро- и поп-музыкантов. При этом ни в коем случае нельзя сказать, что это был случайный и незаслуженный успех, ведь за всей выверенной глянцевостью их музыки стоит огромная работа.



Harder, Better, Faster, Stronger — песня, которая своим ритмом не только заставляет двигаться в такт и танцевать, но и заряжает на активную работу, ведь мы все знаем, что в бизнесе может стать успешным только тот, кто постоянно стремится к тому, чтобы становиться выносливее, лучше, быстрее и сильнее.