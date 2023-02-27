ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Блинное пиршество: зима и весна встретились в Минске

27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ботаническом саду Минска необычные масленичные гуляния. Здесь совместили экскурсию по оранжерее с праздничной программой и ярмарками, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Масленичные гуляния в Беларуси – славянские народные традиции. Хороводы, спортивные игры, катание на конях, переодевания, гадания и угощение блинами. Их всю неделю готовят в каждом доме.

«Будем печь блины, много-много. Напечем целую гору. На два литра молока. В честь Масленицы», – рассказала посетитель Ботанического сада Дарья Скрипко.

Сдобные кружевные символы сегодня повсюду и в Ботаническом саду. В фотозонах, декорациях и, конечно, в руках у посетителей. С маслом, сметаной, вареньем, медом, мясом и капустой.

С пылу с жару. Блины не успевают остывать – столько желающих полакомиться. Туристы из России устроили настоящий дегустационный марафон. За пару дней попробовали топ белорусских блюд – драники, мочанку и борщ.

«Мы приехали из Воронежа в Беларусь, чтобы попасть на масленичные гулянья, на День защитника Отечества, насладиться этим пограничным состоянием перехода зимы в весну и развлечься. У вас нам понравилось», – рассказала туристка Ирина Кузьмина.

Еще одна традиция праздника – кулачные бои. Их заменили силовым шоу. Мужчины сгибали гвозди на скорость. Секрет богатырской подготовки – в спортивном хобби участников.

На мастер-классах в этот раз вместо ложек всем желающим предлагали расписать деревянных зверушек. Тренировались целыми семьями.

«Раздаем спилы, которые заготавливаем здесь же в Ботаническом саду, красочки. И они сами или с родителями с нашей помощью делают таких зверушек. Их мы ставим на палочки. Можно использовать в горшки цветочные», – рассказала сотрудница Ботанического сада Елена Осипук.

Кульминация праздника – сжигание соломенного чучела. По канонам праздника, чем быстрее оно сгорит, тем раньше придет тепло.

В последний день Масленицы принято навещать родственников, а зять с женой ходят к теще на блины. Вечером вся семья собирается за одним столом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси совместили экскурсию по оранжерее с праздничной программой и ярмарками.
 
Новости дня
Новости разные
 
5 воодушевляющих песен для предпринимателей, которые никогда не сдаются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2023
Mir24.TV Belarus
27.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика Verification: e85371854b3555f2