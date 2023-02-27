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Блинное пиршество: зима и весна встретились в Минске
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Ботаническом саду Минска необычные
Масленичные гуляния в Беларуси – славянские народные традиции. Хороводы, спортивные игры, катание на конях, переодевания, гадания и угощение блинами. Их всю неделю готовят в каждом доме.
Сдобные кружевные символы сегодня повсюду и в Ботаническом саду. В фотозонах, декорациях и, конечно, в руках у посетителей. С маслом, сметаной, вареньем, медом, мясом и капустой.
С пылу с жару. Блины не успевают остывать – столько желающих полакомиться. Туристы из России устроили настоящий дегустационный марафон. За пару дней попробовали топ белорусских блюд – драники, мочанку и борщ.
Еще одна традиция праздника – кулачные бои. Их заменили силовым шоу. Мужчины сгибали гвозди на скорость. Секрет богатырской подготовки – в спортивном хобби участников.
На мастер-классах в этот раз вместо ложек всем желающим предлагали расписать деревянных зверушек. Тренировались целыми семьями.
Кульминация праздника – сжигание соломенного чучела. По канонам праздника, чем быстрее оно сгорит, тем раньше придет тепло.
В последний день Масленицы принято навещать родственников, а зять с женой ходят к теще на блины. Вечером вся семья собирается за одним столом.
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