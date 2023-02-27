Блинное пиршество: зима и весна встретились в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ботаническом саду Минска необычные масленичные гуляния . Здесь совместили экскурсию по оранжерее с праздничной программой и ярмарками, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Масленичные гуляния в Беларуси – славянские народные традиции. Хороводы, спортивные игры, катание на конях, переодевания, гадания и угощение блинами. Их всю неделю готовят в каждом доме.

«Будем печь блины, много-много. Напечем целую гору. На два литра молока. В честь Масленицы», – рассказала посетитель Ботанического сада Дарья Скрипко.

Сдобные кружевные символы сегодня повсюду и в Ботаническом саду. В фотозонах, декорациях и, конечно, в руках у посетителей. С маслом, сметаной, вареньем, медом, мясом и капустой.

С пылу с жару. Блины не успевают остывать – столько желающих полакомиться. Туристы из России устроили настоящий дегустационный марафон. За пару дней попробовали топ белорусских блюд – драники, мочанку и борщ.

«Мы приехали из Воронежа в Беларусь, чтобы попасть на масленичные гулянья, на День защитника Отечества, насладиться этим пограничным состоянием перехода зимы в весну и развлечься. У вас нам понравилось», – рассказала туристка Ирина Кузьмина.

Еще одна традиция праздника – кулачные бои. Их заменили силовым шоу. Мужчины сгибали гвозди на скорость. Секрет богатырской подготовки – в спортивном хобби участников.

На мастер-классах в этот раз вместо ложек всем желающим предлагали расписать деревянных зверушек. Тренировались целыми семьями.

«Раздаем спилы, которые заготавливаем здесь же в Ботаническом саду, красочки. И они сами или с родителями с нашей помощью делают таких зверушек. Их мы ставим на палочки. Можно использовать в горшки цветочные», – рассказала сотрудница Ботанического сада Елена Осипук.

Кульминация праздника – сжигание соломенного чучела. По канонам праздника, чем быстрее оно сгорит, тем раньше придет тепло.

В последний день Масленицы принято навещать родственников, а зять с женой ходят к теще на блины. Вечером вся семья собирается за одним столом.