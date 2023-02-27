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«Виртуальная АТС» от МТС: 5 главных функций, которые помогут бизнесу повысить продажи
27.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТС предлагает корпоративным клиентам подключить современное решение для бизнеса — «Виртуальную АТС». Технология заменяет в офисе классическую АТС, объединяя мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть. Специалисты МТС отметили главные преимущества «умной» телефонии:
«Виртуальная АТС» от МТС помогает компаниям организовать современный многофункциональный кол-центр. Для его запуска нет необходимости проводить отдельную телефонную линию или покупать специальную технику. Все необходимое ПО и оборудование находится у оператора в «облаке», которое обслуживается круглосуточно. При подключении сервиса первые 7 дней предоставляются бесплатно.
Все возможности «Виртуальной АТС» описаны
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МТС предлагает корпоративным клиентам подключить современное решение для бизнеса - «Виртуальную АТС». Технология заменяет в офисе классическую АТС, объединяя...
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