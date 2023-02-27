Белорусская компания из Новополоцка собирается заменить IKEA в России: только в Москве до конца года могут открыться 10 магазинов аналога шведского бренда

Источник материала: ProBusiness



Скриншот из соцсетей компании.

Белорусский аналог IKEA — бренд Swed House — может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова. Напомним, две недели назад стало известно , что белорусская компания ООО «Мердем» открывает в России магазины товаров для дома, наладив сотрудничество с производителями продукции для IKEA. Так что сейчас появилось первое подтверждение намерений с российской стороны.

— Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м, — сказал Булат Шакиров, добавив, что в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России.

Союз также вступил в переговоры, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».

По словам Шакирова, сейчас появилась очень хорошая возможность занять нишу IKEA. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. Некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.

— Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить. Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы, — отметил собеседник агентства.