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Белорусская компания из Новополоцка собирается заменить IKEA в России: только в Москве до конца года могут открыться 10 магазинов аналога шведского бренда
27.02.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусский аналог IKEA — бренд Swed House — может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Об этом
— Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до 1 тыс. кв. м, — сказал Булат Шакиров, добавив, что в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России.
Союз также вступил в переговоры, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров «Мега».
По словам Шакирова, сейчас появилась очень хорошая возможность занять нишу IKEA. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. Некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.
— Мы сейчас получили больше 100 запросов от торговых центров, которые хотят у себя их разместить. Неважно, где это будет находиться — в центре Москвы, на МКАД или в спальных районах. В любом случае мебель, товары для дома, текстиль будут востребованы, — отметил собеседник агентства.
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Белорусская компания из Новополоцка собирается заменить IKEA в России: только в Москве до конца года могут открыться 10 магазинов аналога шведского бренда
Белорусский аналог IKEA - бренд Swed House - может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова....
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