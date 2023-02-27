Гомельский продуктовый магазин, крупнейшие банки и гигант «молочки»: кто занял первые позиции топ-100 ОАО в Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Рейтинговое агентство BIK Ratings при поддержке ведущего брокера AIGENIS провело масштабное исследование открытых акционерных обществ Беларуси. Результат — топ-100 компаний с наилучшими показателями. Анализ проводился по 4 группам сведений: эффективность и доходность, ликвидность акций, динамика роста эмитента, динамика средней биржевой стоимости акции. Итоги исследования прокомментировала для «Про бизнес» рейтинговый аналитик BIK Ratings Ульяна Пасевич.

Ульяна Пасевич

Рейтинговый аналитик компании BIK Ratings

— В исследовании приняли участие компании, с акциями которых совершались биржевые сделки в 2022 году, отчетность которых публично доступна и которые не характеризуются устойчивой неплатежеспособностью: в итоге более 100 ОАО. В основу ранжирования компаний заложены критерии, характеризующие их инвестиционную привлекательность с различных сторон: эффективность их деятельности и дивидендная доходность, ликвидность акций, динамика роста эмитента и средней биржевой цены акции.

Вот так выглядит первая десятка компаний:







Совокупный объем выручки участников топа составил 17 млрд BYN по итогам 2021 года. Интересна динамика средней рентабельности исследуемых компаний: в 2020 году она снизилась по сравнению с 2019 годом, увеличившись в 2021 году до уровня, превышающего 2019 год. Аналогичная динамика характерна и для количества компаний, окончивших год с нераспределенной прибылью (без непокрытого убытка).







По итогам 2021 года 29,3% совокупной прибыли компании направили на выплату дивидендов (по итогам 2019 года — 28,0%). Лидерами по данному показателю выступают предприятия, занимающиеся ремонтом и обслуживанием транспортных средств и техники (84,3% прибыли), строительством, строительно-монтажными работами (58,0%), а также производством строительных материалов (50,7%).































При этом 49 компаний не выплачивали дивиденды в 2021 году. Наибольшая доля компаний, не выплативших дивиденды, приходится на организации, занимающиеся продажей и предоставлением недвижимости в аренду (86%), производством одежды (80%) и деятельностью грузового транспорта (67%).

Характерной особенностью ощутимого количества компаний стало наличие относительно высоких дивидендов/высокой рентабельности при ограниченной ликвидности акций. Баланс между данными характеристиками был достигнут за счет применения весовых коэффициентов.











