Погода в СНГ: в горах Таджикистана сохраняется лавиноопасность, в Беларуси из-за гололедицы вырос риск ДТП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве из-за снегопада и гололедицы действует желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 10 часов утра вторника. Температура воздуха в столице сегодня будет от одного до трех градусов мороза. Какая погода сегодня в других странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Таджикистане на 157 километре трассы Душанбе-Чанак спасатели и специалисты дорожной службы ликвидируют последствия схода лавин. Снежная масса снесла автомобиль, в котором находились несколько человек. Ранее на трассе сошли еще несколько лавин. Из-за оттепели и обильных осадков в регионе повышен риск схода снежных масс. Спасатели рекомендуют водителям не выезжать на горные трассы.

Казахстан

В Казахстане зима спорит с весной. За выходные припорошило снегом Алматы, на юге республики скользко. На севере страны – метели. Из-за потепления выходить на лед опасно. Так, в Павлодаре спасатели эвакуировали пятерых подростков. Они вышли на середину Иртыша. Школьников заметили во время патрулирования. Детей отвезли на спасательную станцию. Специалисты напоминают: на поверхности водоемов уже образовалась талая вода. Она делает покрытие хрупким. Даже при толщине в 50 сантиметров лед может не выдержать вес человека, отмечают спасатели.

Беларусь

В Беларуси от минус 5 до плюс 1 градуса. Без осадков, но в некоторых регионах гололедица. Спасатели предупреждают: такие погодные условия затрудняют движение, растет риск аварий. Cотрудники МВД и Минтранса дополнительно усилили контроль на дорогах, в том числе за общественным транспортом. Они проверяют качество оказания услуг и отслеживают скорость.

Азербайджан

В столице +7 и туман. С утра город окутал сильный туман. Видимость на дорогах плохая, и синоптики говорят, что такая погода с перерывами сохранится до вечера 1 марта. Центр интеллектуального управления МВД Азербайджана принял решение уменьшить максимально разрешенную скорость на дорогах на 20 километров в час.

Армения

Весна в Армении опередила календарь. По всей республике ожидается солнечная погода. На юге – плюс 19, и даже на севере в Шираке будет 10 градусов тепла. А вот в Цахкадзоре все еще благоприятные условия для зимних развлечений. Сильного ветра нет, лежит снег, а в небе – солнце.