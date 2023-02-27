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В Беларуси разрабатывают новейшие разновидности искусственной кожи
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместе с коллегами кандидат биологических наук Анна Полешко разработала ряд биомедицинских клеточных продуктов для лечения ожогов и послеоперационных рубцов. В программе
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