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В Беларуси разрабатывают новейшие разновидности искусственной кожи

27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместе с коллегами кандидат биологических наук Анна Полешко разработала ряд биомедицинских клеточных продуктов для лечения ожогов и послеоперационных рубцов. В программе «[Не] Фантастика» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как создается искусственная кожа и сколько это стоит.

  • В чем особенности новейших разновидностей этого продукта?
  • Какие уровни контроля проходит клеточная биомасса?
  • Сколько времени уходит на производство?
  • И правда ли, что в мире используют искусственную кожу для тестирования лекарств и средств гигиены?


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