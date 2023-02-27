|
Лукашенко: Белорусская армия оснащена всем необходимым
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь успешно разрабатывает современные образцы вооружения и осваивает новые востребованные направления. Об этом президент
«Все, что нам надо, я имею в виду оружие, – железо мы запросто получаем из России. А вот то, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производства, доставшиеся нам от Советского Союза. И, таким образом, совместно с Россией мы можем производить любые типы вооружений», – отметил глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь также экспортирует вооружение в 57 стран мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент провел совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)