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Лукашенко: Беларусь успешно разрабатывает современные образцы вооружения
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь завершает создание собственного зенитно-ракетного комплекса. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, передает «МИР 24».
Белорусский лидер отметил, что в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения и техники. Возможности беспилотников, например, были продемонстрированы на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области.
После Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком в узком составе. Президент потребовал соблюдения дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ.
Предприятия военной промышленности успешно разрабатывают современные образцы вооружения, подчеркнул Александр Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения и техники.
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