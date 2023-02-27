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Лукашенко: Беларусь успешно разрабатывает современные образцы вооружения

27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь завершает создание собственного зенитно-ракетного комплекса. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения, передает «МИР 24».

Белорусский лидер отметил, что в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения и техники. Возможности беспилотников, например, были продемонстрированы на Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области.

«Осваивая производство беспилотной авиации, мы уделяем большое внимание противодействию такому виду оружия. Разработанные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотниками пользуются высоким спросом. Создан роботизированный комплекс, сочетающий в себе как средства обнаружения, так и огневого поражения воздушных целей», – сказал Лукашенко.

После Александр Лукашенко собрал совещание с силовым блоком в узком составе. Президент потребовал соблюдения дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ.

«Жесточайшей дисциплины. Каждый должен заниматься своим делом. Не дай Бог мы что-то прошлепаем или упустим! Особенно на границе. Это милиция, это КГБ, это военные. Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую, мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», – заявил белорусский лидер.

Предприятия военной промышленности успешно разрабатывают современные образцы вооружения, подчеркнул Александр Лукашенко. Белорусская армия оснащена всем необходимым.



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По словам белорусского лидера, в прошлом году вооруженные силы страны получили от отечественных производителей 500 единиц новых образцов вооружения и техники.
 
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