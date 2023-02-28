6 перспективных направлений в финтехе для создания стартапа в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Финтех-стартапы успешно конкурируют с традиционными финансовыми организациями: они быстрее выводят на рынок новые продукты и сервисы, модернизируют классические бизнес-модели. IT-предприниматель, инвестор и руководитель студии « Неотех » Феликс Хачатрян рассказал «Про бизнес» о наиболее перспективных направлениях для стартапов в финтех-сфере на рынках Армении, Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана.



Феликс Хачатрян

IT-предприниматель, инвестор и руководитель студии «Неотех»

Что считать финтех-стартапом

— Финтехом эксперты называют отрасль, где компании предоставляют финансовые услуги с использованием инновационных технологий: таких как Big Data, машинное обучение, роботизация и биометрия.

Главные принципы финтех-стартапов — повысить эффективность финансовых услуг и минимизировать ошибки и неточности, связанные с человеческим фактором. Если кратко — сделать взаимоотношения с финансами для людей удобнее.

Финтех-стартапы развиваются быстрее банков, и предоставляют услуги даже в тех сферах, куда банки не имеют доступ. Банки не могут позволить себе отставать в технологиях от новых проектов, поэтому либо покупают перспективные стартапы и заключают договоры о сотрудничестве, либо создают собственные финтех-подразделения.

Финтех в странах СНГ: тренды развития

Финтех — отрасль, которая развивается в мире активно, но неравномерно, особенно на постсоветском пространстве. Это связано, в первую очередь, с тем, насколько глубоко онлайн-технологии входят в повседневную жизнь людей. Россия выступает одним из лидеров развития финтеха не только в СНГ, но и в мире: наработанный опыт пользования цифровыми сервисами переносится для адаптации в другие страны. Однако рост финтех-технологий в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Армении игнорировать невозможно.

Беларусь

На белорусском рынке финтеха доминируют зрелые продуктовые компании, стартапов гораздо меньше. Стартапы — основные источники инноваций — больше нацелены на зарубежные рынки, финтех-сегменты в которых находятся только на начальном этапе развития. Развиваться полноценно на белорусском рынке им мешают несколько факторов:

Перенасыщение ниш. Со временем конкурентные сферы становятся непривлекательными для входа новых игроков.

Со временем конкурентные сферы становятся непривлекательными для входа новых игроков. Узость внутреннего рынка. Стартапам сложно искать инвесторов только внутри страны: на белорусском рынке активно работает только 25% стартапов.

Стартапам сложно искать инвесторов только внутри страны: на белорусском рынке активно работает только 25% стартапов. Санкции. У многих компаний снизилась выручка.

Казахстан

Самое популярное направление финансовых технологий в Казахстане — сегмент платежей, переводов, мобильных кошельков. Однако границы между сегментами постепенно стираются: компании превращаются в гигантские экосистемы, которые закрывают практически все потребности пользователя. 40% финтех-стартапов в Казахстане находятся на стадии роста дохода. Некоторые проекты получают серьезные инвестиции: например, стартап TypiPay, который позволяет открывать виртуальные карты, делать переводы, оформлять кредиты, оплачивать поездки в общественном транспорте, привлек $ 1 млн. Кстати, финтех-стартапы невелики: обычно в них работает от одного до 20 человек.



Фото: smefinanceforum.org

В качестве примера финансовой экосистемы можно рассмотреть Казахстанский Kaspi Bank. Он предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через приложение Kaspi.kz — маркетплейс с интегрированным онлайн-банком, где можно выбирать товары с доставкой и сразу закрывать чек. Прямо в приложении можно оплачивать госуслуги, выбирать и покупать билеты, публиковать объявления. Через Kaspi.kz можно оплачивать любые покупки с помощью QR-кода. Сервис напрямую конкурирует с Google и Apple Pay. Из подобных проектов в СНГ можно также назвать Сбер — они делают что-то похожее. В Беларуси эта ниша пока свободна, а потребность в создании такого сервиса возрастает.

Узбекистан

В Узбекистане финансовый сектор растет медленнее. Дело в том, что только 44% взрослого населения страны имеет счета в финансовых организациях, и не последняя причина заключается в удаленности банковских отделений от населенных районов. Разработчикам финтех-сервисов приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы «дотянуться» до тех сегментов аудитории, которые практически не пользуются финансовыми услугами.

Армения

В Армении многие ниши в финтехе ещё свободны. Тут действует концепция 50\50: половина населения использует «кошелечные решения», другая половина — стандартные банковские карты и сервисы Google и Apple Pay. Финтех стартапов в стране немного, можно занимать ниши. Платежные сервисы делают акцент в своей бизнес-модели либо на денежных переводах, либо на создании электронных кошельков. Цифровым банкингом занимаются единицы.

На развитие финтеха влияют, как ни странно, культурные особенности и географическое расположение конкретной страны. Дело в том, что в Армении медленнее развивается цифровой банкинг не только потому что рынок небольшой, но и потому что люди предпочитают живое взаимодействие в любых вопросах. Особенно остро это чувствуется в бизнесе: в Армении устраиваются встречи и переговоры по тем вопросам, по которым в Москве не стали бы и созваниваться. С таким подходом сложно представить себе, что среднестатистический клиент банка в Армении легко согласился бы перевести «живое» банковское обслуживание в виртуальное.

В Армении очень популярны электронные кошельки и QR-платежи. У человека может не быть банковской карты, но кошелек на iDram или Telcell у него точно есть. Каждый магазин, заправка, аптека имеют наклейки QR-кодов. То же самое происходит в Китае — у них есть собственная система WeChat. Особенность этих стран состоит в том, что там очень хорошо развита торговля, но не очень хорошо — финансовая грамотность людей. Им проще принять деньги на электронный кошелек, чем регистрировать юридическое лицо и открывать расчетный счет. В то же время, в Европе и США (казалось бы, в развитых странах) только появляются такие проекты.

Юридическое регулирование финтеха в СНГ остаётся достаточно строгим: у небольших игроков появляется зависимость от больших — например, банков. Этим финтех-рынки постсоветского пространства отличаются от Европы, где уже есть примеры получения банковских лицензий игроками финтех-рынка, чтобы сделать процесс развития технологий быстрее.

Финансовым предпринимателям стоит сфокусироваться на трёх аспектах развития бизнеса в СНГ:

Внедрить инновационные технологии, заменяющие «импортные» решения. В России и Беларуси многие сервисы попали под санкции. Наиболее актуальная проблема — зарубежные переводы. В этом вопросе удобное и общедоступное решение еще не найдено. Сделать бизнес трансграничным. Недавние события наглядно показали, что локальный формат работы может быть затруднен внешними факторами. Успешными будут проекты, не имеющие географической привязки. Чтобы добиться такой универсальности бизнеса, нужно провести анализ доступных стран и выбрать одну, с наиболее подходящей для вашей деятельности юридической базой и зарегистрировать компанию там. Для финтех стартапов страна регистрации — это важный фактор, влияющий на «свободу передвижения». Использовать государственную поддержку. Стоит обратить внимание на актуальные конкурсы стартапов, различные гранты и акселераторы. В связи с ограничением деятельности многих организаций санкциями, государство активно занимается их замещением и финансирует перспективные проекты.

Перспективные направления в финтехе

Финтех-технологий с каждым годом появляется все больше. Вот, какие направления, по моему мнению, будут расти в ближайшее время:

Виртуальный банкинг

Виртуальный банкинг — глобальный тренд, однако в СНГ назвать его инновацией достаточно сложно. Он направлен на упрощение финансовых операций между пользователями и компаниями, перевод их в онлайн-формат.

Тем не менее, рост и развитие направления в ближайшие годы будет идти очень быстро. К 2027 году сегмент банковских переводов и бесконтактных платежей будет расти интенсивнее, чем сегмент платежных карт.

Наиболее известные продукты, позволяющие проводить платежи без физической карты — это Google Pay и Apple Pay. В России в последнее время развитие идет в сторону QR-платежей, которые уже давно реализуются в Армении у таких компаний как Idram и Telcell. Более глобальный пример подобных продуктов, как я уже говорил, — WeChat в Китае.



Фото: altonivel.com.mx

Международные денежные переводы

В 2022 году из-за сложной геополитической ситуации возникли трудности с трансграничными переводами и международными платежами с Россией. Провести оплату не могут как физические лица, так и компании.

Появляется тренд на создание альтернативных способов денежного перевода, которые бы никак не зависели от систем западных стран. Возможно в основе инфраструктурных решений альтернативных систем международного расчета будут криптовалюты.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект в сфере финансовых технологий используется как для коммуникации с клиентами компаний, так и для внутренних задач. В первую очередь программы на основе искусственного интеллекта отвечают за то, чтобы:

напоминать пользователю о предстоящих платежах;

предупреждать пользователя об использовании овердрафта;

заниматься ценообразованием банковских продуктов;

предоставлять пользователям финансовые консультации и рекомендации;

оценивать кредитоспособность клиентов банков.

Биометрическая аутентификация

Биометрическая аутентификация пользователя финансового продукта включает в себя сканирование паспорта, сверку фотографии, сканирование лица и его анализ в видеопотоке. Все это позволяет компаниям защитить пользователей онлайн-банкинга от мошеннических операций и сделать возможными бесконтактные платежи.

Иншуртех

Применение технологий в страховании становится необходимым. Например, анализ данных, которые ранее никогда не оценивались, — профиль человека в соцсетях. Аккаунты становятся не только предметом анализа, но и объектом страхования — компании и сервисы по всему миру учатся работать с инфлюенсерами и подстраиваться под их потребности.

Еще один пример инновации в сфере страхования — телематика. В машину застрахованного устанавливается устройство, благодаря которому страховая компания может отследить манеру вождения и рассчитать индивидуальный тариф, который позволяет гибче подходить к страховой политике.

BNPL — Buy Now, Pay Later — покупай сейчас, плати потом

Доля BNPL на мировом рынке потребительского кредитования составляет 2%. Опрос McKinsey показал , что практически 30% потребителей в мире хотя бы раз финансировали покупку с помощью BNPL, а 29% признались, что без рассрочки не смогли бы себе позволить большую покупку. Рост сервисов BNPL продолжается. Когда система рассрочки будет интегрирована на всех торговых площадках, наступит следующий этап развития финтеха.

P. S.

Финтех-решения появляются в отдельных странах в том числе из-за культурных особенностей. В России, например, большие расстояния между населенными пунктами. Людям нужны решения, которые позволят им лишний раз не встречаться с другими людьми, не тратить время и не выходить из дома в плохую погоду. А в Испании или, например, Израиле, невозможно перевести деньги со счета на счет день-в-день не потому что такие технологии не для кого создавать. Потребительские привычки у них другие: люди любят решать все вопросы вживую.

В течение десяти лет в странах СНГ будет достигнут высокий уровень диджитализации. Этому будет способствовать распространение интернета, появление новых финтех-стартапов, а также изменения в государственном регулировании. В лидерах будут компании, которые работают сразу в нескольких направлениях и помогают клиентам по максимуму закрывать финансовые задачи в удобном интерфейсе.