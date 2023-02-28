|
6 перспективных направлений в финтехе для создания стартапа в 2023 году
28.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Финтех-стартапы успешно конкурируют с традиционными финансовыми организациями: они быстрее выводят на рынок новые продукты и сервисы, модернизируют классические бизнес-модели. IT-предприниматель, инвестор и руководитель студии «
Что считать финтех-стартапом
— Финтехом эксперты называют отрасль, где компании предоставляют финансовые услуги с использованием инновационных технологий: таких как Big Data, машинное обучение, роботизация и биометрия.
Главные принципы финтех-стартапов — повысить эффективность финансовых услуг и минимизировать ошибки и неточности, связанные с человеческим фактором. Если кратко — сделать взаимоотношения с финансами для людей удобнее.
Финтех-стартапы развиваются быстрее банков, и предоставляют услуги даже в тех сферах, куда банки не имеют доступ. Банки не могут позволить себе отставать в технологиях от новых проектов, поэтому либо покупают перспективные стартапы и заключают договоры о сотрудничестве, либо создают собственные финтех-подразделения.
Финтех в странах СНГ: тренды развития
Финтех — отрасль, которая развивается в мире активно, но неравномерно, особенно на постсоветском пространстве. Это связано, в первую очередь, с тем, насколько глубоко онлайн-технологии входят в повседневную жизнь людей. Россия выступает одним из лидеров развития финтеха не только в СНГ, но и в мире: наработанный опыт пользования цифровыми сервисами переносится для адаптации в другие страны. Однако рост финтех-технологий в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Армении игнорировать невозможно.
Беларусь
На белорусском рынке финтеха доминируют зрелые продуктовые компании, стартапов гораздо меньше. Стартапы — основные источники инноваций — больше нацелены на зарубежные рынки, финтех-сегменты в которых находятся только на начальном этапе развития. Развиваться полноценно на белорусском рынке им мешают несколько факторов:
Казахстан
Самое популярное направление финансовых технологий в Казахстане — сегмент платежей, переводов, мобильных кошельков. Однако границы между сегментами постепенно стираются: компании превращаются в гигантские экосистемы, которые закрывают практически все потребности пользователя. 40% финтех-стартапов в Казахстане находятся на стадии роста дохода. Некоторые проекты получают серьезные инвестиции: например, стартап TypiPay, который позволяет открывать виртуальные карты, делать переводы, оформлять кредиты, оплачивать поездки в общественном транспорте, привлек $ 1 млн. Кстати, финтех-стартапы невелики: обычно в них работает от одного до 20 человек.
В качестве примера финансовой экосистемы можно рассмотреть Казахстанский Kaspi Bank. Он предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через приложение Kaspi.kz — маркетплейс с интегрированным онлайн-банком, где можно выбирать товары с доставкой и сразу закрывать чек. Прямо в приложении можно оплачивать госуслуги, выбирать и покупать билеты, публиковать объявления. Через Kaspi.kz можно оплачивать любые покупки с помощью QR-кода. Сервис напрямую конкурирует с Google и Apple Pay. Из подобных проектов в СНГ можно также назвать Сбер — они делают что-то похожее. В Беларуси эта ниша пока свободна, а потребность в создании такого сервиса возрастает.
Узбекистан
В Узбекистане финансовый сектор растет медленнее. Дело в том, что только 44% взрослого населения страны имеет счета в финансовых организациях, и не последняя причина заключается в удаленности банковских отделений от населенных районов. Разработчикам финтех-сервисов приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы «дотянуться» до тех сегментов аудитории, которые практически не пользуются финансовыми услугами.
Армения
В Армении многие ниши в финтехе ещё свободны. Тут действует концепция 50\50: половина населения использует «кошелечные решения», другая половина — стандартные банковские карты и сервисы Google и Apple Pay. Финтех стартапов в стране немного, можно занимать ниши. Платежные сервисы делают акцент в своей бизнес-модели либо на денежных переводах, либо на создании электронных кошельков. Цифровым банкингом занимаются единицы.
На развитие финтеха влияют, как ни странно, культурные особенности и географическое расположение конкретной страны. Дело в том, что в Армении медленнее развивается цифровой банкинг не только потому что рынок небольшой, но и потому что люди предпочитают живое взаимодействие в любых вопросах. Особенно остро это чувствуется в бизнесе: в Армении устраиваются встречи и переговоры по тем вопросам, по которым в Москве не стали бы и созваниваться. С таким подходом сложно представить себе, что среднестатистический клиент банка в Армении легко согласился бы перевести «живое» банковское обслуживание в виртуальное.
В Армении очень популярны электронные кошельки и QR-платежи. У человека может не быть банковской карты, но кошелек на iDram или Telcell у него точно есть. Каждый магазин, заправка, аптека имеют наклейки QR-кодов. То же самое происходит в Китае — у них есть собственная система WeChat. Особенность этих стран состоит в том, что там очень хорошо развита торговля, но не очень хорошо — финансовая грамотность людей. Им проще принять деньги на электронный кошелек, чем регистрировать юридическое лицо и открывать расчетный счет. В то же время, в Европе и США (казалось бы, в развитых странах) только появляются такие проекты.
Юридическое регулирование финтеха в СНГ остаётся достаточно строгим: у небольших игроков появляется зависимость от больших — например, банков. Этим финтех-рынки постсоветского пространства отличаются от Европы, где уже есть примеры получения банковских лицензий игроками финтех-рынка, чтобы сделать процесс развития технологий быстрее.
Финансовым предпринимателям стоит сфокусироваться на трёх аспектах развития бизнеса в СНГ:
Перспективные направления в финтехе
Финтех-технологий с каждым годом появляется все больше. Вот, какие направления, по моему мнению, будут расти в ближайшее время:
Виртуальный банкинг
Виртуальный банкинг — глобальный тренд, однако в СНГ назвать его инновацией достаточно сложно. Он направлен на упрощение финансовых операций между пользователями и компаниями, перевод их в онлайн-формат.
Тем не менее, рост и развитие направления в ближайшие годы будет идти очень быстро. К 2027 году сегмент банковских переводов и бесконтактных платежей будет расти интенсивнее, чем сегмент платежных карт.
Наиболее известные продукты, позволяющие проводить платежи без физической карты — это Google Pay и Apple Pay. В России в последнее время развитие идет в сторону QR-платежей, которые уже давно реализуются в Армении у таких компаний как Idram и Telcell. Более глобальный пример подобных продуктов, как я уже говорил, — WeChat в Китае.
Международные денежные переводы
В 2022 году из-за сложной геополитической ситуации возникли трудности с трансграничными переводами и международными платежами с Россией. Провести оплату не могут как физические лица, так и компании.
Появляется тренд на создание альтернативных способов денежного перевода, которые бы никак не зависели от систем западных стран. Возможно в основе инфраструктурных решений альтернативных систем международного расчета будут криптовалюты.
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект в сфере финансовых технологий используется как для коммуникации с клиентами компаний, так и для внутренних задач. В первую очередь программы на основе искусственного интеллекта отвечают за то, чтобы:
Биометрическая аутентификация
Биометрическая аутентификация пользователя финансового продукта включает в себя сканирование паспорта, сверку фотографии, сканирование лица и его анализ в видеопотоке. Все это позволяет компаниям защитить пользователей онлайн-банкинга от мошеннических операций и сделать возможными бесконтактные платежи.
Иншуртех
Применение технологий в страховании становится необходимым. Например, анализ данных, которые ранее никогда не оценивались, — профиль человека в соцсетях. Аккаунты становятся не только предметом анализа, но и объектом страхования — компании и сервисы по всему миру учатся работать с инфлюенсерами и подстраиваться под их потребности.
Еще один пример инновации в сфере страхования — телематика. В машину застрахованного устанавливается устройство, благодаря которому страховая компания может отследить манеру вождения и рассчитать индивидуальный тариф, который позволяет гибче подходить к страховой политике.
BNPL — Buy Now, Pay Later — покупай сейчас, плати потом
Доля BNPL на мировом рынке потребительского кредитования составляет 2%. Опрос McKinsey
P. S.
Финтех-решения появляются в отдельных странах в том числе из-за культурных особенностей. В России, например, большие расстояния между населенными пунктами. Людям нужны решения, которые позволят им лишний раз не встречаться с другими людьми, не тратить время и не выходить из дома в плохую погоду. А в Испании или, например, Израиле, невозможно перевести деньги со счета на счет день-в-день не потому что такие технологии не для кого создавать. Потребительские привычки у них другие: люди любят решать все вопросы вживую.
В течение десяти лет в странах СНГ будет достигнут высокий уровень диджитализации. Этому будет способствовать распространение интернета, появление новых финтех-стартапов, а также изменения в государственном регулировании. В лидерах будут компании, которые работают сразу в нескольких направлениях и помогают клиентам по максимуму закрывать финансовые задачи в удобном интерфейсе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финтех-стартапы успешно конкурируют с традиционными финансовыми организациями: они быстрее выводят на рынок новые продукты и сервисы, модернизируют классические...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)