В сирийском Алеппо продолжает работу белорусский мобильный госпиталь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После землетрясения в Сирии стало больше обращений к белорусским медикам. Они принимают пациентов в мобильном госпитале в Алеппо.

По словам врачей, в Сирии сейчас распространены инфекционные заболевания. На это повлияли бытовые и санитарные условия.

«Наше руководство предоставило данные о имеющихся в стране инфекционных заболеваниях, таких как холера, лейшманиоз, острая кишечная инфекция, острая респираторная инфекция. Российские коллеги проинформировали нас о схемах лечения, которые показали свою эффективность именно в Сирии», – отметил подполковник медицинской службы, врач-инфекционист Геннадий Цыганчук.

Белорусские военные врачи работают в Алеппо уже 10 дней. В отряде особого назначения 45 опытных специалистов: хирурги, терапевты, анестезиологи, неврологи, инфекционисты и окулист.