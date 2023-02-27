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В сирийском Алеппо продолжает работу белорусский мобильный госпиталь
27.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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По словам врачей, в Сирии сейчас распространены инфекционные заболевания. На это повлияли бытовые и санитарные условия.
«Наше руководство предоставило данные о имеющихся в стране инфекционных заболеваниях, таких как холера, лейшманиоз, острая кишечная инфекция, острая респираторная инфекция. Российские коллеги проинформировали нас о схемах лечения, которые показали свою эффективность именно в Сирии», – отметил подполковник медицинской службы, врач-инфекционист Геннадий Цыганчук.
Белорусские военные врачи работают в Алеппо уже 10 дней. В отряде особого назначения 45 опытных специалистов: хирурги, терапевты, анестезиологи, неврологи, инфекционисты и окулист.
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По словам врачей, в Сирии сейчас распространены инфекционные заболевания. На это повлияли бытовые и санитарные условия.
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