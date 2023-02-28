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Лукашенко направился в Китай с государственным визитом
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китай. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск».
Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры двух стран обсудят взаимодействие в политической сфере, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.
Планируется, что Александр Лукашенко также встретится с руководителями крупных китайских корпораций.
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Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск».
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