Лукашенко направился в Китай с государственным визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китай. Борт номер один вылетел из Национального аэропорта «Минск».

Президент Беларуси и председатель Китайской Народной Республики проведут переговоры в узком и расширенном составах. Лидеры двух стран обсудят взаимодействие в политической сфере, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Планируется, что Александр Лукашенко также встретится с руководителями крупных китайских корпораций.