Умер белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси скоропостижно скончался сценарист, драматург, автор сценария «Белых рос» и пьесы «Рядовые» Алексей Дударев. Ему было 72 года, говорится в сообщении Министерства культуры республики.

По данным ведомства, Дударев умер в понедельник вечером. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом премии Ленинского комсомола (1984) и Госпремии СССР (1985). Руководил Белорусским союзом театральных деятелей.