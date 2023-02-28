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Умер белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси скоропостижно скончался сценарист, драматург, автор сценария «Белых рос» и пьесы «Рядовые» Алексей Дударев. Ему было 72 года, говорится в сообщении Министерства культуры республики.

По данным ведомства, Дударев умер в понедельник вечером. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом премии Ленинского комсомола (1984) и Госпремии СССР (1985). Руководил Белорусским союзом театральных деятелей.

Почти 20 кинокартин были сняты по сценариям писателя. Среди них, в частности, «Белые росы», «Осенние сны», «Брестская крепость». В 2002 году за сценарий фильма «Белые росы» и пьесы драматург получил премию Союзного государства России и Беларуси в области литературы и искусства. В 2014 году по пьесе Дударева на экраны вышел фильм «Белые росы. Возвращение».

Дударев интересовался историей Беларуси. За написание исторических пьес, поставленных на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, в 2001 году ему присудили специальную премию президента страны Александра Лукашенко.

В начале года скончался российский писатель, драматург и сценарист Алексей Слаповский.



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