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Умер белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси скоропостижно скончался сценарист, драматург, автор сценария «Белых рос» и пьесы «Рядовые» Алексей Дударев. Ему было 72 года, говорится в сообщении Министерства культуры республики.
По данным ведомства, Дударев умер в понедельник вечером. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом премии Ленинского комсомола (1984) и Госпремии СССР (1985). Руководил Белорусским союзом театральных деятелей.
Дударев интересовался историей Беларуси. За написание исторических пьес, поставленных на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, в 2001 году ему присудили специальную премию президента страны Александра Лукашенко.
В начале года скончался российский писатель, драматург и сценарист
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Ему было 72 года.
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