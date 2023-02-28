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Белорусские спортсмены взяли первую медаль на II зимних играх «Дети Азии»
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спортсмены из Беларуси выиграли первые медали на II зимних играх «Дети Азии» в Кемерово. Серебряную награду получил квартет шорт-трекистов.
В смешанной эстафете на три тысячи метров Даниил Бычков, Матвей Магер, Ксения Лукашевич и Дарья Степанова лидировали большую часть дистанции, однако за несколько кругов до финиша их обошла команда Москвы.
«В финале конкуренция была довольно сильная. Но нам повезло. Я сейчас бежал 1,5 тысячи метров три раза: ¼, ½ и финал. ¼ – не сказать, что легко, но терпимо. С каждым забегом было тяжелее», – рассказал Матвей Магер.
На играх «Дети Азии» разыграют 57 комплектов медалей в 10 видах спорта. Участие в соревнованиях принимают 865 юных спортсменов из 13 стран.
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Серебряную награду получил квартет шорт-трекистов.
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