Белорусские спортсмены взяли первую медаль на II зимних играх «Дети Азии»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спортсмены из Беларуси выиграли первые медали на II зимних играх «Дети Азии» в Кемерово. Серебряную награду получил квартет шорт-трекистов.

В смешанной эстафете на три тысячи метров Даниил Бычков, Матвей Магер, Ксения Лукашевич и Дарья Степанова лидировали большую часть дистанции, однако за несколько кругов до финиша их обошла команда Москвы.

«В финале конкуренция была довольно сильная. Но нам повезло. Я сейчас бежал 1,5 тысячи метров три раза: ¼, ½ и финал. ¼ – не сказать, что легко, но терпимо. С каждым забегом было тяжелее», – рассказал Матвей Магер.

На играх «Дети Азии» разыграют 57 комплектов медалей в 10 видах спорта. Участие в соревнованиях принимают 865 юных спортсменов из 13 стран.