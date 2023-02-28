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Погода в СНГ: весенним теплом наслаждаются в Армении, метели бушуют в Казахстане

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве и области до вечера четверга объявлен желый уровень погодной опасности. Причина в сильном ветре порывами до 15 метров в секунду и гололеде. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В последний день календарный зимы солнце пригревает только на юге Казахстана. В остальных регионах метели и шквал не дают дорогу весне. Автомобилистов и пешеходов предупредили о сильном гололеде. Из-за обильного снега диким животным труднее добывать пищу. И они все чаще заходят в села и даже города. Так, жители Петропавловска спасли едва живую косулю. Обессиленное животное сутки пролежало в поросли в одном из дачных поселков. Местные сначала подкормили дикую козу, а потом позвали на помощь специалистов. Набираться сил косуля будет в одном из лесных хозяйств.

Беларусь

Температура воздуха «прыгает» то вниз, то вверх. Сегодня ночью по стране было до минус 20 градусов. Днем температура поднимется до плюс четырех. Зима в Беларуси не отступает. За погодой в эти дни следят не только синоптики, но и сотрудники МЧС. Их вертолет будет летать над Минском в течение трех дней. С воздуха следить за тепловыми аномалиями будут специалисты «Минских тепловых сетей». С помощью специальной аэросъемки ежегодно в конце зимы они выявляют утечки, подтопления и неисправности. После облетов специалисты разработают план по ремонту теплотрасс и подготовке к новому отопительному сезону.

Кыргызстан

В последний день февраля зима напомнит о себе лишь жителям горных районов Иссык-Кульской области – там снег и легкий минус. В столице Кыргызстана весенние плюс 11 и солнечно. Сейчас самое подходящее время для высадки хвойных деревьев. Земля оттаяла, и к следующей зиме они успеют хорошо укорениться. Волонтеры и сотрудники Бишкекзеленхоза на улицах и в парках высаживают сосну, можжевельник и тую. В этом году планируется посадить более 15 тысяч деревьев.

Армения

Последний день зимы в Армении выдался по-настоящему весенним. В некоторых районах, например, в Тавушской области и долинах Сюника, сегодня до 19 градусов тепла. В Ереване плюс 16. Весеннее настроение в столице ощущается повсюду. На улицах продают тюльпаны, кустовые розы, подснежники. Кафе и рестораны меняют декорации: добавляют в них цветы и готовят летние веранды к встрече гостей.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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