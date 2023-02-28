Погода в СНГ: весенним теплом наслаждаются в Армении, метели бушуют в Казахстане

Температура воздуха «прыгает» то вниз, то вверх. Сегодня ночью по стране было до минус 20 градусов. Днем температура поднимется до плюс четырех. Зима в Беларуси не отступает. За погодой в эти дни следят не только синоптики, но и сотрудники МЧС. Их вертолет будет летать над Минском в течение трех дней. С воздуха следить за тепловыми аномалиями будут специалисты «Минских тепловых сетей». С помощью специальной аэросъемки ежегодно в конце зимы они выявляют утечки, подтопления и неисправности. После облетов специалисты разработают план по ремонту теплотрасс и подготовке к новому отопительному сезону.

Кыргызстан



В последний день февраля зима напомнит о себе лишь жителям горных районов Иссык-Кульской области – там снег и легкий минус. В столице Кыргызстана весенние плюс 11 и солнечно. Сейчас самое подходящее время для высадки хвойных деревьев. Земля оттаяла, и к следующей зиме они успеют хорошо укорениться. Волонтеры и сотрудники Бишкекзеленхоза на улицах и в парках высаживают сосну, можжевельник и тую. В этом году планируется посадить более 15 тысяч деревьев.



Армения

Последний день зимы в Армении выдался по-настоящему весенним. В некоторых районах, например, в Тавушской области и долинах Сюника, сегодня до 19 градусов тепла. В Ереване плюс 16. Весеннее настроение в столице ощущается повсюду. На улицах продают тюльпаны, кустовые розы, подснежники. Кафе и рестораны меняют декорации: добавляют в них цветы и готовят летние веранды к встрече гостей.