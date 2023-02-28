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Заседание глав правительств СНГ пройдет в Сочи 7-8 июня
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заседание глав правительств стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Он добавил, что в начале июня в Сочи «пройдет целый комплекс мероприятий экономической направленности». В частности в городе-курорте состоится заседание совета ЕАЭС и пройдет крупный экономический форум, к участию в котором приглашены страны СНГ.
«Главным, на наш взгляд, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами. Как раз в эти дни проходят заключительные согласования положений этого документа. Мы очень надеемся, мы вносим этот вопрос, что главы правительств подпишут это соглашение о свободной торговле услугами», – уточнил Лебедев.
Также на встрече будет рассмотрена концепция промышленной кооперации в СНГ. «И в привязке к этой концепции будет также комплекс мероприятий по реализации этой концепции принят, мы надеемся», – резюмировал Лебедев.
Ранее стало известно, что
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Повестка предстоящей встречи глав правительств СНГ будет насыщенной, на ней предполагается рассмотрение 15 вопросов.
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