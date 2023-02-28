Заседание глав правительств СНГ пройдет в Сочи 7-8 июня

«Главным, на наш взгляд, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами. Как раз в эти дни проходят заключительные согласования положений этого документа. Мы очень надеемся, мы вносим этот вопрос, что главы правительств подпишут это соглашение о свободной торговле услугами», – уточнил Лебедев.

Также на встрече будет рассмотрена концепция промышленной кооперации в СНГ. «И в привязке к этой концепции будет также комплекс мероприятий по реализации этой концепции принят, мы надеемся», – резюмировал Лебедев.