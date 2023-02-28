ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заседание глав правительств СНГ пройдет в Сочи 7-8 июня

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседание глав правительств стран – участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Сочи 7-8 июня, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Будем рассматривать предложения к весеннему заседанию глав правительств, которое ориентировочно пройдет 7-8 июня в городе Сочи по предложению российской стороны», – сказал Лебедев представителям прессы в Минске перед началом заседания постпредов стран СНГ.

Он добавил, что в начале июня в Сочи «пройдет целый комплекс мероприятий экономической направленности». В частности в городе-курорте состоится заседание совета ЕАЭС и пройдет крупный экономический форум, к участию в котором приглашены страны СНГ.

«Меняющиеся реалии требуют от СНГ своевременного и адекватного ответа»:

Эксклюзивное интервью президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
По словам Лебедева, повестка предстоящей встречи глав правительств СНГ будет насыщенной, на ней предполагается рассмотрение 15 вопросов. Кроме того, состоится обмен мнений по актуальным вопросам экономического сотрудничества.

«Главным, на наш взгляд, вопросом будет соглашение о свободной торговле услугами. Как раз в эти дни проходят заключительные согласования положений этого документа. Мы очень надеемся, мы вносим этот вопрос, что главы правительств подпишут это соглашение о свободной торговле услугами», – уточнил Лебедев.

Также на встрече будет рассмотрена концепция промышленной кооперации в СНГ. «И в привязке к этой концепции будет также комплекс мероприятий по реализации этой концепции принят, мы надеемся», – резюмировал Лебедев.

Ранее стало известно, что в Москве 17 марта пройдет XV Международный экономический форум государств – участников СНГ. Организатором мероприятия выступает «Ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и станет авторитетной площадкой для обсуждения проблем бизнеса с участием государственной власти стран СНГ.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повестка предстоящей встречи глав правительств СНГ будет насыщенной, на ней предполагается рассмотрение 15 вопросов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Родина предков великого писателя: где начинался род Достоевских?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2023
Mir24.TV Belarus
28.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика