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Родина предков великого писателя: где начинался род Достоевских?

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во всем мире Федор Михайлович известен как Достоевский. Но в белорусском полесье в его фамилии делают ударение на второе «о», от названия деревни Достоево, что значит «достоин». Здесь 500 лет назад Пинский князь подарил своему боярину имение. Так Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем 200 лет. Сейчас на месте имения совхозное поле и законсервированные остатки фундамента. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала в деревне Достоево и увидела все своими глазами.

«В идеале мы тут планируем и на лошадях кататься, и инфраструктуру установить. Это идеал. А пока хотя бы восстановить господский дом», – рассказывает хранительница фондов литературно-краеведческого музея имени Федора Достоевского Валентина Пуцыкович.

Сюда, на родную землю Достоевских, приехал вместе со своей семьей… Федор Достоевский, прапраправнук великого писателя. И в Беларуси ему подготовили теплый прием. Подробности смотрите в этом «Специальном репортаже».



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Потомки Достоевского приехали в старинную белорусскую деревню, которая дала фамилию роду. Как прошла поездка рассказываем в этом «Специальном репортаже».
 
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