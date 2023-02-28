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Родина предков великого писателя: где начинался род Достоевских?
28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во всем мире Федор Михайлович известен как Достоевский. Но в белорусском полесье в его фамилии делают ударение на второе «о», от названия деревни Достоево, что значит «достоин». Здесь 500 лет назад Пинский князь подарил своему боярину имение. Так Ртищевы стали называться Достоевскими, построили родовое гнездо и прожили в нем 200 лет. Сейчас на месте имения совхозное поле и законсервированные остатки фундамента. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала в деревне Достоево и увидела все своими глазами.
Сюда, на родную землю Достоевских, приехал вместе со своей семьей… Федор Достоевский, прапраправнук великого писателя. И в Беларуси ему подготовили теплый прием. Подробности смотрите в этом
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Потомки Достоевского приехали в старинную белорусскую деревню, которая дала фамилию роду. Как прошла поездка рассказываем в этом «Специальном репортаже».
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