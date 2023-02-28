3 глупых ошибки в бизнесе: если вы делаете так же, у вас проблемы

Источник материала: ProBusiness

Вера Солянкова. Фото предоставлены экспертом.

Ошибки и неудачи в бизнесе — это нормально. Но иногда они слишком дорого обходятся владельцам компании. Особенно обидно за это бывает в тех случаях, когда такие ошибки совершают исключительно по глупости: «не знал», «не подумал», «решил, что пронесет» и так далее. Изучите эти три реальные ситуации, где незнание привело к серьезным потерям. Историями с редакцией «Про бизнес» поделилась соучредитель бухгалтерской компании Директ Актив Вера Солянкова.

Кто не падал — тот не вставал и не двигался вперед. Чтобы найти точки роста, критически важно знать уязвимые места в бизнесе. И здесь честный опыт чужих ошибок, личная практика решения проблем — могут быть более ценными, чем теория и бизнес-инструменты. 3 марта 2023 года в Ренессанс Минск команда «Про бизнес» проводит конференцию полезных выводов «FАКАП DAY-2023» . Это яркое и немного неформальное событие, на котором известные бизнесмены, топ-менеджеры честно делятся с коллегами из зала интересным и полезным, а иногда и веселым опытом фатальных ошибок.

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1. По глупости потеряли право на УСН

— В Центре эстетической медицины простаивала часть отделения косметологии и руководство решило пересдать часть помещения в субаренду косметологу, который не числился в штате. Арендодатель и товарищество собственников здания, в котором Центр арендовал помещения были не против субаренды и оформили это документально.

Центр применял УСН, так как, согласно проведенным расчетам, работать на общей системе налогообложения с уплатой налога на прибыль 20% было невыгодно.

После заключения договора субаренды, Центр утратил право применять УСН с месяца, в котором договор был подписан. В связи с этим до конца года Центр был вынужден работать на общей системе. Собственник не знал об этой норме законодательства.

Ниже расчет налогов:

Выручка 25000 25000 Расходы на заработную плату, налоги и расходные материалы, рекламный сбор 11200 11200 НДС выделен при покупке материалов 2100 2100 Налог УСН 6% 1500 руб. на прибыль 2760 руб. НДС 2900 руб.

Итого сумма налога с 1500 белорусских рублей выросла до 5660, т.е. более чем в 3,5 раза.

Что говорит закон Организации, сдающие в аренду или иное возмездное пользование капстроения (здания, сооружения), их части, не находящиеся у них на праве собственности, не вправе применять УСН (подп. 2.1.5 ст. 324 НК-2023 ). При этом организации, сдавшие в аренду несобственное недвижимое имущество, не имеют права применять УСН в течение всего срока действия договора субаренды, а также по истечении этого срока до дня (включительно), в котором имел место последний факт получения выручки по указанному договору (абз. 2 п. 3 ст. 324 НК-2023).

2. Купили авто в Беларуси для экспорта в Россию, забыли поставить их на учет и «попали» на миллион

Сейчас частая практика — приобретение автомобилей в Беларуси или ЕС и экспорт в Россию.

Собственники хотели приобрести автомобили и вывезти их в тот же день. Белорусская компания взяла аванс от покупателя (в российских рублях) за 48 автомобилей Kia Sportage и перечислила дилеру (через продажу валюты и оплату в белорусских рублях).

Особенность подобных сделок в том, что транспортные средства нужно поставить на учет в ГАИ РБ, сделать ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), затем снять с учета и только после этого продавать в Российскую Федерацию.

Собственник белорусской компании был не в курсе этого нюанса. Сделка сорвалась, а компания понесла убыток в виде курсовых потерь. Аванс вернули сначала белорусской компании (в белорусских рублях), а затем — покупателю в РФ (покупка российского рубля).

Сумма сделки 149 000 бел. руб.*48 Сумма поступила, в пересчете бел руб. 7 152 000 Сумма возвращена, в пересчете бел руб. 8 340 000

Итого сумма потерь составила 1,188 млн белорусских рублей, поскольку курс российского рубля вырос. И для покупки валюты на возврат аванса собственнику пришлось вносить на расчетный счет собственные средства.

3. Выгнали из ПВТ за непрофильную деятельность

Компания, которая разрабатывает ПО, после вступления в ПВТ также стала оказывать услуги по обучению программированию на языках javascript и salesforce.

Согласно декрету президента от 21 декабря 2017 года № 8 (ред. от 18.03.2021) «О развитии цифровой экономики» компания-резидент ПВТ может оказывать следующие виды деятельности в рамках обучения: создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта и реализация результатов данной деятельности;

подготавливать, систематизировать обучающие наборы (датасеты) для последующего обучения нейронных сетей, необходимые для осуществления деятельности, указанной в пункте 3 настоящего Положения и настоящем пункте;

оказание услуг по внедрению или выполнению отдельных этапов внедрения, поддержке, сопровождению, эксплуатации произведенных с участием резидента Парка высоких технологий информационных систем, программного обеспечения или информационных систем, программного обеспечения третьих лиц, в том числе по обучению работе (повышению квалификации) с этими информационными системами или программным обеспечением. В рамках внедрения выполняются подготовка проекта, разработка концептуального проекта (описание бизнес-процессов и их анализ, разработка проектных решений), реализация прототипа системы (настройка системы, разработка сценариев тестирования, разработка расширений функциональности системы, функциональное тестирование системы), подготовка системы к опытной эксплуатации (разработка проектной и эксплуатационной документации, загрузка справочной информации, загрузка исторических данных, обучение работе с системой, интеграционное тестирование), оказание поддержки на этапах опытной и опытно-промышленной эксплуатации.

Получается, что обучение программированию на языках javascript и salesforce не попадает под действие декретов № 8 и № 12, и, как следствие, компания не может оказывать эти виды деятельности, являясь резидентом ПВТ.

Согласно п. 18. Декрета № 12: «Резиденты Парка высоких технологий не вправе получать выручку (доход) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, предоставления в пользование имущества и объектов интеллектуальной собственности, возникновение которой (которого) не обусловлено деятельностью (действиями), разрешенной (разрешенными) для осуществления резидентами Парка высоких технологий в соответствии с пунктами 3 и 19 настоящего Положения».

Более того, осуществлять виды деятельности, не заявленные при регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, можно только после принятия Наблюдательным советом ПВТ решения об одобрении нового (дополнительного) бизнес-проекта (декрет Президента от 22.09.2005 года № 12 (ред. от 18.03.2021) «О Парке высоких технологий»).

В итоге Наблюдательный совет решил, что реализация данного бизнес-проекта и его деятельность в Парке высоких технологий нецелесообразны. Компанию лишили статуса резидента ПВТ с даты допущенного нарушения. Это повлекло за собой пересчет всех налогов за период с 1 января по 31 декабря года, в котором было допущено нарушение и вместо 1% от выручки компания уплатила в бюджет налог на Прибыль 18% (ставка действовала в 2022 году) и НДС 20%.

Выручка, бел. руб. 500 000 500 000 Расходы на заработную плату, рекламный сбор, бел. руб. 114.000 114.000 НДС выделен при покупке основных средств, бел. руб. 7.800 7.800 Налог Отчисления в администрацию ПВТ 1% 5000 руб. Прибыль 69.480 руб. НДС 75.533 руб.

P. S.

Ошибок всегда легче избежать, чем решать уже случившуюся ситуацию. Кстати, обращаясь за консультацией к адвокатам, аудиторам и налоговым консультантам всегда просите оформить информацию в письменной форме. Тогда в случае допущенной ошибки вы сможете потребовать компенсацию.