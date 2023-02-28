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3 глупых ошибки в бизнесе: если вы делаете так же, у вас проблемы
28.02.2023 19:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ошибки и неудачи в бизнесе — это нормально. Но иногда они слишком дорого обходятся владельцам компании. Особенно обидно за это бывает в тех случаях, когда такие ошибки совершают исключительно по глупости: «не знал», «не подумал», «решил, что пронесет» и так далее. Изучите эти три реальные ситуации, где незнание привело к серьезным потерям. Историями с редакцией «Про бизнес» поделилась соучредитель бухгалтерской компании Директ Актив Вера Солянкова.
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1. По глупости потеряли право на УСН
— В Центре эстетической медицины простаивала часть отделения косметологии и руководство решило пересдать часть помещения в субаренду косметологу, который не числился в штате. Арендодатель и товарищество собственников здания, в котором Центр арендовал помещения были не против субаренды и оформили это документально.
После заключения договора субаренды, Центр утратил право применять УСН с месяца, в котором договор был подписан. В связи с этим до конца года Центр был вынужден работать на общей системе. Собственник не знал об этой норме законодательства.
Ниже расчет налогов:
Итого сумма налога с 1500 белорусских рублей выросла до 5660, т.е. более чем в 3,5 раза.
2. Купили авто в Беларуси для экспорта в Россию, забыли поставить их на учет и «попали» на миллион
Сейчас частая практика — приобретение автомобилей в Беларуси или ЕС и экспорт в Россию.
Собственники хотели приобрести автомобили и вывезти их в тот же день. Белорусская компания взяла аванс от покупателя (в российских рублях) за 48 автомобилей Kia Sportage и перечислила дилеру (через продажу валюты и оплату в белорусских рублях).
Особенность подобных сделок в том, что транспортные средства нужно поставить на учет в ГАИ РБ, сделать ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), затем снять с учета и только после этого продавать в Российскую Федерацию.
Собственник белорусской компании был не в курсе этого нюанса. Сделка сорвалась, а компания понесла убыток в виде курсовых потерь. Аванс вернули сначала белорусской компании (в белорусских рублях), а затем — покупателю в РФ (покупка российского рубля).
Итого сумма потерь составила 1,188 млн белорусских рублей, поскольку курс российского рубля вырос. И для покупки валюты на возврат аванса собственнику пришлось вносить на расчетный счет собственные средства.
3. Выгнали из ПВТ за непрофильную деятельность
Компания, которая разрабатывает ПО, после вступления в ПВТ также стала оказывать услуги по обучению программированию на языках javascript и salesforce.
Получается, что обучение программированию на языках javascript и salesforce не попадает под действие декретов № 8 и № 12, и, как следствие, компания не может оказывать эти виды деятельности, являясь резидентом ПВТ.
Более того, осуществлять виды деятельности, не заявленные при регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, можно только после принятия Наблюдательным советом ПВТ решения об одобрении нового (дополнительного) бизнес-проекта (декрет Президента от 22.09.2005 года № 12 (ред. от 18.03.2021) «О Парке высоких технологий»).
В итоге Наблюдательный совет решил, что реализация данного бизнес-проекта и его деятельность в Парке высоких технологий нецелесообразны. Компанию лишили статуса резидента ПВТ с даты допущенного нарушения. Это повлекло за собой пересчет всех налогов за период с 1 января по 31 декабря года, в котором было допущено нарушение и вместо 1% от выручки компания уплатила в бюджет налог на Прибыль 18% (ставка действовала в 2022 году) и НДС 20%.
P. S.
Ошибок всегда легче избежать, чем решать уже случившуюся ситуацию. Кстати, обращаясь за консультацией к адвокатам, аудиторам и налоговым консультантам всегда просите оформить информацию в письменной форме. Тогда в случае допущенной ошибки вы сможете потребовать компенсацию.
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Ошибки и неудачи в бизнесе - это нормально. Но иногда они слишком дорого обходятся владельцам компании. Особенно обидно за это бывает в тех случаях, когда такие...
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