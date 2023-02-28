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Лукашенко: В «Великом камне» ждут резидентов из КНР

28.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил объединить промышленную политику Беларуси, России и Китая, а для продвижения продукции выбрать белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». В преддверии государственного визита в Китай президент Беларуси дал интервью китайским СМИ.

«Плацдарм хороший, если можно так сказать, выгодный. Приходите и работайте. Будет польза и вам, и нам. В правовом отношении в других странах нет такого уровня льгот, преференций, которые созданы здесь, в Беларуси», – отметил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что ЕАЭС – перспективный рынок для Китая. Беларусь с учетом своего географического положения – удобная площадка для создания производств и работы по всему миру. Белорусский лидер заявил, что необходимо сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» и новой политики Евразийского экономического союза. По мнению Лукашенко, от этого выиграют все.

«Мы можем здесь многое получить не только от логистики и простой торговли, но и от высоких технологий, которые будут двигаться в двух направлениях. Это не за горами. Поэтому для нас это очень интересно, мы обсуждали недавно на Совете глав государств и СНГ, и ЕАЭС пути углубления сотрудничества с китайцами», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко направился с трехдневным государственным визитом в Китай. Лидеры двух стран проведут переговоры. Ожидается, что по их итогам будет подписан пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.



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В преддверии государственного визита в Китай президент Беларуси дал интервью китайским СМИ.
 
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