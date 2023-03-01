Представительство ЮНИСЕФ передало МЧС Беларуси оборудование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители ЮНИСЕФ передали МЧС Беларуси спасательное снаряжение. Это модульная палатка, тепловая пушка, электрогенератор, раскладные кровати, теплые одеяла и многое другое, передает «МИР 24».

Оборудование можно использовать для помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, а также для приема беженцев.



«ЮНИСЕФ – организация международная, имеет большой опыт работы в разных странах. Есть уникальные специалисты, которые могут передать опыт не только в вопросах чрезвычайных ситуаций, но и в вопросах обучения детей. Считаю, самое богоугодное дело – обеспечивать и учить детей, как себя вести в тех или иных условиях чрезвычайной ситуации», – заявил министр МЧС Республики Беларусь Вадим Синявский.

Помимо этого, представители МЧС Беларуси и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает сотрудничество в области предотвращения гибели детей на пожарах и повышения уровня подготовки спасателей для профилактики чрезвычайных ситуаций.

ЮНИСЕФ и МЧС Беларуси уже много лет сотрудничают в направлении предотвращения гибели и травматизма детей. Вместе они создают социальную рекламу и информационные материалы для детей, родителей и педагогов.