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Представительство ЮНИСЕФ передало МЧС Беларуси оборудование
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Оборудование можно использовать для помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, а также для приема беженцев.
Помимо этого, представители МЧС Беларуси и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает сотрудничество в области предотвращения гибели детей на пожарах и повышения уровня подготовки спасателей для профилактики чрезвычайных ситуаций.
ЮНИСЕФ и МЧС Беларуси уже много лет сотрудничают в направлении предотвращения гибели и травматизма детей. Вместе они создают социальную рекламу и информационные материалы для детей, родителей и педагогов.
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Оборудование можно использовать для помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций, а также для приема беженцев.
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