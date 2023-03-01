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О чем пишут мировые СМИ: столкновение поездов в Греции и таяние льдов в Антарктиде

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество жертв столкновения поездов в Греции возросло до 32. Пострадали 85 человек, сообщает The Guardian. Авария произошла у города Темпе между пассажирским поездом, следовавшим из Афин в Салоники, и грузовым, который ехал из Салоник в Лариссу. Составы столкнулись лоб в лоб. Несколько вагонов сошли с рельсов, три из них загорелись. В пассажирском поезде во время крушения находились около 350 человек. Известно, что 195 из них эвакуировали на автобусах в Салоники.

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Теги: Минск
 
 
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При столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции погибли более 30 человек. Площадь морского льда в Антарктиде сократилась до рекордного минимума.
 
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