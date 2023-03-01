О чем пишут мировые СМИ: столкновение поездов в Греции и таяние льдов в Антарктиде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество жертв столкновения поездов в Греции возросло до 32. Пострадали 85 человек, сообщает The Guardian . Авария произошла у города Темпе между пассажирским поездом, следовавшим из Афин в Салоники, и грузовым, который ехал из Салоник в Лариссу. Составы столкнулись лоб в лоб. Несколько вагонов сошли с рельсов, три из них загорелись. В пассажирском поезде во время крушения находились около 350 человек. Известно, что 195 из них эвакуировали на автобусах в Салоники.

Морской лед в Антарктиде достиг минимальной площади. По состоянию на 21 февраля (разгар лета в Южном полюсе), он покрывал 1,79 млн квадратных километров, сообщает ABC News . Это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений. предыдущий антирекорд был установлен в 2022 году. В текущем году площадь льда сократилась еще на 134,6 млн кв км. Морской лед не влияет на рост уровня моря, но он удерживает шельфовые ледники, которым в его отсутствие грозят повышенные температуры и сильные волны.

В Казахстане отмечают День благодарности. Праздник был учрежден на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году, сообщает Tengri News . Он отмечается ежегодно в первый день весны. В этот день принято выражать благодарность и признательность тем, кто делает добрые дела и помогает людям. Кроме того, в праздник устраивают благотворительные акции в поддержку нуждающимся. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Днем благодарности и выразил признательность за труд и патриотизм.

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил обновленные данные о численности населения страны. Согласно им, за последние 13 лет численность постоянного населения возросла на 1,5 млн человек, или на 29,3%, сообщает 24.kg . По состоянию на 22 марта 2022 года, она составила 6 миллионов 936 тысяч человек. При этом количество городского населения со времен предыдущей переписи (2009 год) увеличилось на 581 тысячу человек, или 31,8%, сельского – на 992,3 тысячи человек, или 28,1%.