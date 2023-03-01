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Лукашенко предложил Китаю вместе интенсифицировать отношения
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Китаем достиг практически шести миллиардов долларов и продолжает расти. Китай входит в тройку торговых партнеров Беларуси. Об этом
Белорусский лидер подчеркнул, что закрытых тем между двумя государствами нет. Беларусь и Китай сотрудничают по всем направлениям в интересах своих народов.
«У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том: у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов. Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу», – заявил Лукашенко.
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