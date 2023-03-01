Лукашенко предложил Китаю вместе интенсифицировать отношения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Китаем достиг практически шести миллиардов долларов и продолжает расти. Китай входит в тройку торговых партнеров Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном . Она прошла в Доме народных собраний в Пекине.

Белорусский лидер подчеркнул, что закрытых тем между двумя государствами нет. Беларусь и Китай сотрудничают по всем направлениям в интересах своих народов.

«У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том: у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Там нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов. Приезжайте, будем сотрудничать. Наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу», – заявил Лукашенко.



Александр Лукашенко в Пекине на площади Тяньаньмэнь возложил венок в цветах государственного флага Беларуси к Памятнику народным героям. Прозвучали государственные гимны двух стран.



Сегодня состоятся официальные переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Это будет тринадцатая встреча лидеров двух стран. Государственный визит президента Беларуси в Китай продлится до 2 марта.