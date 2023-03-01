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Как управлять налогами рационально? Бесплатный вебинар для бизнеса
01.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Трансляция состоится на официальном
В программе вебинара
1. Налог на прибыль: возможности для оптимизации
— Способы налоговой оптимизации;
2. Налог на добавленную стоимость: возможности для оптимизации
— Способы налоговой оптимизации;
3. Налог на доходы иностранных организаций: возможности для оптимизации
— Порядок определения налоговой базы;
Спикер
Олег Бурдюк — Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов, эксперт Ассоциации налогоплательщиков. Имеет квалифицированный аттестат налогового консультанта, диплом DipIFR и сертификат аудитора.
Длительность вебинара — 2 часа.
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