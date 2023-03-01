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Как управлять налогами рационально? Бесплатный вебинар для бизнеса

01.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как управлять налогами рационально? Бесплатный вебинар для бизнеса

МТБанк анонсирует новый формат мероприятий «Бизнес в стиле Flex» совместно с компанией «Бухгалтерские технологии» — полезный онлайн-вебинар для бизнеса. В прямом эфире Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов Олег Бурдюк расскажет о возможных способах экономии для бизнеса за счет налоговой оптимизации.

Трансляция состоится на официальном YouTube-канале МТБанка. Регистрируйтесь по ссылке и присоединяйтесь к трансляции — 3 марта в 12:00.

В программе вебинара

1. Налог на прибыль: возможности для оптимизации

— Способы налоговой оптимизации;
— Работа с затратами по налогу на прибыль;
— Применение инвестиционного вычета;
— Работа с резервами по сомнительным долгам;
— Перенос убытков на будущее;
— Оптимизация за счет применения льгот.

2. Налог на добавленную стоимость: возможности для оптимизации

— Способы налоговой оптимизации;
— Способы уменьшения налоговой базы;
— Способы недопущения уменьшения налоговых вычетов;
— Оптимизация за счет применения льгот;
— Применение особых режимов налогообложения.

3. Налог на доходы иностранных организаций: возможности для оптимизации

— Порядок определения налоговой базы;
— Ставки налога;
— Способы налоговой оптимизации.

Спикер

Олег Бурдюк — Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов, эксперт Ассоциации налогоплательщиков. Имеет квалифицированный аттестат налогового консультанта, диплом DipIFR и сертификат аудитора.

Длительность вебинара — 2 часа.

Как управлять налогами рационально? Бесплатный вебинар для бизнеса

 

 
 
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МТБанк анонсирует новый формат мероприятий «Бизнес в стиле Flex» совместно с компанией «Бухгалтерские технологии» - полезный онлайн-вебинар для бизнеса. В прямом...
 
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