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В Беларуси появился контейнерный сервис по доставке грузов в Китай: из Витебска в Шанхай
01.03.2023 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Беларусь) — Владивосток (Россия) — Шанхай (Китай). Об этом «Про бизнес» сообщили в пресс-службе компании. Сервис включает в себя железнодорожную доставку из Витебска во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO), перегруз в порту и далее морскую доставку в Шанхай.
Транзитный срок — 30 дней, регулярность отправок — два раза в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок. Первый поезд, груженый 62 сорокафутовыми контейнерами FESCO, отправился из Витебска 14 февраля 2023 года.
Это второй сервис FESCO из Беларуси. Ранее группа запустила железнодорожные перевозки из Минска во Владивосток.
Напомним, что сейчас проходит официальный государственный визит Александра Лукашенко в Китай, во время которого в том числе обсуждается экономическое сотрудничество между странами.
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Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Беларусь) - Владивосток (Россия) - Шанхай (Китай). Об этом «Про...
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