В Беларуси появился контейнерный сервис по доставке грузов в Китай: из Витебска в Шанхай

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено компанией FESCO.

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Беларусь) — Владивосток (Россия) — Шанхай (Китай). Об этом «Про бизнес» сообщили в пресс-службе компании. Сервис включает в себя железнодорожную доставку из Витебска во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO), перегруз в порту и далее морскую доставку в Шанхай.

Транзитный срок — 30 дней, регулярность отправок — два раза в месяц с перспективой увеличения частоты перевозок. Первый поезд, груженый 62 сорокафутовыми контейнерами FESCO, отправился из Витебска 14 февраля 2023 года.

Это второй сервис FESCO из Беларуси. Ранее группа запустила железнодорожные перевозки из Минска во Владивосток.

Справка «Про бизнес» Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожные операторы «Трансгарант», «Дальрефтранс», оператор фитинговых платформ «Русская тройка». FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении Группы находится более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот Группы включает 23 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Напомним, что сейчас проходит официальный государственный визит Александра Лукашенко в Китай, во время которого в том числе обсуждается экономическое сотрудничество между странами.