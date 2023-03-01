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Лукашенко: Без Китая не решить ни один вопрос на планете

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без Китая невозможно решить ни один вопрос на планете. Об этом заявил президент Беларуси на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Расширение контактов с Китаем для нас – приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие всестороннее стратегическое партнерство приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР. Сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи», – заявил Александр Лукашенко.

«Двусторонние отношения между Беларусью и Китаем развиваются в здоровом и стабильном русле. Особенно в последнее десятилетие под стратегическим руководством Си Цзиньпина и у вас китайско-белорусские отношения получили большую динамику. Они вышли на исторически высокий уровень всестороннего стратегического партнерства», – отметил Ли Чжаньшу.

Александр Лукашенко отметил, что Китай является сторонником многополярного мира. Такую же политику проводит и Беларусь. Страны тесно сотрудничают на международной арене и поддерживают друг друга по ключевым вопросам.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
 
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