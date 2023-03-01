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Лидеры Китая и Беларуси подписали заявление о принципах развития партнерства

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития отношений стратегического партнерства, сообщает агентство БЕЛТА.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху», – отмечается в сообщении.

Ранее президент Беларуси на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что без Китая невозможно решить ни один вопрос на планете. Лукашенко отметил, что Китай является сторонником многополярного мира, такую же политику проводит и Беларусь.

Белорусский лидер находится в Китае с государственным визитом. Он продлится до 2 марта.



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Александр Лукашенко находится в Китае с государственным визитом.
 
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