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Лидеры Китая и Беларуси подписали заявление о принципах развития партнерства
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития отношений стратегического партнерства, сообщает агентство
Ранее президент Беларуси на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что
Белорусский лидер находится в Китае
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Александр Лукашенко находится в Китае с государственным визитом.
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