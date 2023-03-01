Лидеры Китая и Беларуси подписали заявление о принципах развития партнерства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития отношений стратегического партнерства, сообщает агентство БЕЛТА .

«Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху», – отмечается в сообщении.

Ранее президент Беларуси на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что без Китая невозможно решить ни один вопрос на планете . Лукашенко отметил, что Китай является сторонником многополярного мира, такую же политику проводит и Беларусь.