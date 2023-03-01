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Лукашенко: Расширение контактов с Китаем – приоритет внешней политики Беларуси
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассматривает процесс расширения контактов с Китаем как одно из приоритетных направлений внешней политики. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Лукашенко добавил, что Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивают экономическое взаимодействие и расширяют региональные связи.
При этом препятствий для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия с учетом ранее достигнутых договоренностей Лукашенко не видит.
«Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства», – резюмировал президент.
Ранее Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном отметил, что
Белорусский лидер находится в Китае
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Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивают экономическое взаимодействие и расширяют региональные связи.
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