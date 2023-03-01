Лукашенко: Расширение контактов с Китаем – приоритет внешней политики Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассматривает процесс расширения контактов с Китаем как одно из приоритетных направлений внешней политики. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

«Расширение контактов с Китаем для нас – приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие «всестороннее стратегическое партнерство» приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР», – цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА .

Лукашенко добавил, что Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивают экономическое взаимодействие и расширяют региональные связи.

При этом препятствий для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия с учетом ранее достигнутых договоренностей Лукашенко не видит.

«Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства», – резюмировал президент.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном отметил, что товарооборот между Беларусью и Китаем достиг почти шести миллиардов долларов и продолжает расти. Китай входит в тройку торговых партнеров Беларуси.