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Беларусь и Китай договорились о создании зоны свободной торговли

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции КНР подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ является итогом обсуждения базовых положений соглашения о торговле и инвестициях между двумя странами, сообщает Общественная служба новостей.

Как сообщили в Минэкономики Беларуси, документ включает в себя базовые положения согласованных договоренностей, а также закрепляет намерение немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций.

Работу над соглашением планируется завершить в 2023 году.

«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», – говорится в сообщении Минэкономики Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Китаю развивать кооперацию. Об этом он заявил на переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Речь идет о создании совместных предприятиях в сфере станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае.



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Работу над соглашением планируется завершить уже в 2023 году.
 
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