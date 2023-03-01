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Беларусь и Китай договорились о создании зоны свободной торговли
01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции КНР подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ является итогом обсуждения базовых положений соглашения о торговле и инвестициях между двумя странами, сообщает
Как сообщили в Минэкономики Беларуси, документ включает в себя базовые положения согласованных договоренностей, а также закрепляет намерение немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций.
Работу над соглашением планируется завершить в 2023 году.
«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», – говорится в сообщении Минэкономики Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр
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Работу над соглашением планируется завершить уже в 2023 году.
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