Беларусь и Китай договорились о создании зоны свободной торговли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции КНР подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ является итогом обсуждения базовых положений соглашения о торговле и инвестициях между двумя странами, сообщает Общественная служба новостей .

Как сообщили в Минэкономики Беларуси, документ включает в себя базовые положения согласованных договоренностей, а также закрепляет намерение немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций.

Работу над соглашением планируется завершить в 2023 году.

«Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году», – говорится в сообщении Минэкономики Беларуси.