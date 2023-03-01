Лукашенко предложил Китаю создавать совместные промышленные предприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Китаю развивать кооперацию. Об этом он заявил на переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает «МИР 24».

Речь идет о создании совместных предприятиях в сфере станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники как в Беларуси, так и в Китае. Лукашенко отметил, что потенциал у совместных проектов громадный. Кооперация повысит конкурентоспособность продукции.

«Мы крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран», – сказал Лукашенко