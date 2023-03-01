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Минские милиционеры заложили в фундамент здания ГУВД капсулу с посланием в будущее

01.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минские милиционеры впервые заложили капсулу с пожеланиями коллегам в будущее. Она станет частью нового административного здания столичных органов внутренних дел.

Закладка тубуса с письмом – символический старт строительства. Прошлое здание главного управления прослужило почти век. Сегодня оно уже не вмещает все службы и требует больших вложений.

«Службы ГУВД Мингорисполкома сегодня разбросаны по всему городу Минску. А это неудобно не только для сотрудников органов внутренних дел, но и для жителей города», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

«Задачи, которые стоят перед органами внутренних дел, требуют серьезного оснащения, серьезной модернизации и, конечно же, возможности работать в комфортных условиях», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Правоохранители планируют переехать в новое здание через два года. А открыть капсулу через 44, в 2067-м, когда белорусская милиция будет отмечать полуторавековой юбилей.

День милиции белорусские правоохранители отметят уже в эту субботу, 4 марта.



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Теги: Минск
 
 
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Закладка тубуса с письмом – символический старт строительства. Прошлое здание главного управления прослужило почти век. Сегодня оно уже не вмещает все службы и...
 
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