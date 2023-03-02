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Мастер простых историй: в Минске простились с драматургом Алексеем Дударевым

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске простились со знаменитым драматургом, писателем и сценаристом фильма «Белые росы» Алексеем Дударевым. В Театр белорусской армии, который основал Алексей Ануфриевич, пришли сотни человек: родные, друзья, коллеги и простые зрители, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

На сцену Театра белорусской армии сотни людей несут красные гвоздики. Рота почетного караула – в траурных повязках. Знаменитый драматург, писатель Алексей Дударев не раз выходил на эту сцену в качестве актера. Он помогал основать этот театр и руководил им 10 лет.

«Герои его драматургии, придуманные им, рожденные в его фантазии, всегда воспринимались зрителем, как самые близкие родственники. Он находил в них все то, что мы чувствуем в себе. То, над чем мы смеемся, чем гордимся, чему радуемся. Он был необыкновенно успешным драматургом. Его «Рядовые» прошли буквально по всем театрам Советского Союза», – отметил народный артист Беларуси Александр Ефремов.

За пьесу «Рядовые» московский театр заплатил автору пять тысяч рублей. На эти деньги можно было купить «Жигули».

Но Алексей Дударев всегда называл себя простым человеком, пахарем – «араты, па-беларуску». А тему Великой Отечественной считал незаживающей раной для республики.

От оружия пропаганды до культурного феномена

Как театр в СССР стал достоянием народа?
«Алексей Ануфриевич сам крестьянский сын. Он был очень близок к земле. Он всегда говорил доступным языком, передавая чувства и эмоции, говорил о Великой Победе, о доброте, зле очень доступными и понятными смыслами», – сказал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич.

По сценариям Дударева сняли 16 картин. Первая навсегда останется его литературной визиткой. Сюжет «Белых рос» Алексей Ануфриевич написал за месяц. Своего главного героя – Ваську с гармошкой – считал копией Николая Караченцова. Ведь у обоих в душе сострадание, любовь и прощение – все божеские качества, говорил Дударев.

«И сама фраза «Белые росы» шифрует большой смысл, если в ней разбираться. Это что-то свежее, что-то на траве, что-то божественное, что-то очень чистое. Он дорожил родиной, жизнью, был очень добрым, порядочным человеком», – заметил заслуженный артист Республики Беларусь Геннадий Давыдько.

Начать писать Алексея Дударева побудила проза Василия Шукшина. Он тоже стал прославлять в литературе обычных работающих людей и простые, как запах и вкус хлеба, вещи.

«Мы делали все для того, чтобы про Беларусь хорошо говорили и хорошо думали. Это самое главное», – отмечал Дударев.

Знаменитый драматург ушел на 73 году жизни. В последний путь его проводили аплодисментами.



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Теги: Минск
 
 
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В Театр белорусской армии, который основал Алексей Ануфриевич, пришли сотни человек: родные, друзья, коллеги и простые зрители.
 
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