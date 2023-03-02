Мастер простых историй: в Минске простились с драматургом Алексеем Дударевым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске простились со знаменитым драматургом, писателем и сценаристом фильма «Белые росы» Алексеем Дударевым . В Театр белорусской армии, который основал Алексей Ануфриевич, пришли сотни человек: родные, друзья, коллеги и простые зрители, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

На сцену Театра белорусской армии сотни людей несут красные гвоздики. Рота почетного караула – в траурных повязках. Знаменитый драматург, писатель Алексей Дударев не раз выходил на эту сцену в качестве актера. Он помогал основать этот театр и руководил им 10 лет.

«Герои его драматургии, придуманные им, рожденные в его фантазии, всегда воспринимались зрителем, как самые близкие родственники. Он находил в них все то, что мы чувствуем в себе. То, над чем мы смеемся, чем гордимся, чему радуемся. Он был необыкновенно успешным драматургом. Его «Рядовые» прошли буквально по всем театрам Советского Союза», – отметил народный артист Беларуси Александр Ефремов.

За пьесу «Рядовые» московский театр заплатил автору пять тысяч рублей. На эти деньги можно было купить «Жигули».

Но Алексей Дударев всегда называл себя простым человеком, пахарем – «араты, па-беларуску». А тему Великой Отечественной считал незаживающей раной для республики.