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Мастер простых историй: в Минске простились с драматургом Алексеем Дударевым
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске простились со знаменитым драматургом, писателем и сценаристом фильма «Белые росы»
На сцену Театра белорусской армии сотни людей несут красные гвоздики. Рота почетного караула – в траурных повязках. Знаменитый драматург, писатель Алексей Дударев не раз выходил на эту сцену в качестве актера. Он помогал основать этот театр и руководил им 10 лет.
За пьесу «Рядовые» московский театр заплатил автору пять тысяч рублей. На эти деньги можно было купить «Жигули».
Но Алексей Дударев всегда называл себя простым человеком, пахарем – «араты, па-беларуску». А тему Великой Отечественной считал незаживающей раной для республики.
По сценариям Дударева сняли 16 картин. Первая навсегда останется его литературной визиткой. Сюжет «Белых рос» Алексей Ануфриевич написал за месяц. Своего главного героя – Ваську с гармошкой – считал копией Николая Караченцова. Ведь у обоих в душе сострадание, любовь и прощение – все божеские качества, говорил Дударев.
«И сама фраза «Белые росы» шифрует большой смысл, если в ней разбираться. Это что-то свежее, что-то на траве, что-то божественное, что-то очень чистое. Он дорожил родиной, жизнью, был очень добрым, порядочным человеком», – заметил заслуженный артист Республики Беларусь Геннадий Давыдько.
Начать писать Алексея Дударева побудила проза Василия Шукшина. Он тоже стал прославлять в литературе обычных работающих людей и простые, как запах и вкус хлеба, вещи.
«Мы делали все для того, чтобы про Беларусь хорошо говорили и хорошо думали. Это самое главное», – отмечал Дударев.
Знаменитый драматург ушел на 73 году жизни. В последний путь его проводили аплодисментами.
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В Театр белорусской армии, который основал Алексей Ануфриевич, пришли сотни человек: родные, друзья, коллеги и простые зрители.
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