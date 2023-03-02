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Признаки «регионального бизнеса»: что мешает работать с крупными партнерами и развивать компанию
02.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок создал условия для компаний из регионов, чтобы заявить о себе и составить конкуренцию крупным игрокам. Однако для работы на уровне столиц бизнесу придется избавиться от моментов, которые автоматически относят его к «региональному». Что именно выдает «провинциальность» компании и как бизнесу делать сервис на уровне страны, рассказал Филипп Щиров, директор компании «
Что выдает «провинциальность» компании, и какие риски у этого могут быть
В регионах работают компании, которые могут спокойно составить конкуренцию коллегам из столицы или другого крупного города: у них высокий уровень сервиса и качественные продукты. Но есть и те компании, к которым столичные клиенты не обращаются: «региональность» компании выдают устаревшие и неконкурентоспособные бизнес-подходы. Например:
Беспорядок в документах
В региональных компаниях, где работа организована через бумажный документооборот, зачастую не хватает системности в хранении важных данных. Это может приводить к беспорядку в документах — бумаги начинаются копиться и теряться, что снижает скорость работы и закрытия сделок. Так, если вы храните бумажные документы в архиве и вам срочно понадобится найти договор оказания услуг трехлетней давности, вряд ли вы сделаете это быстро: искать документы придется вручную.
Медленный темп работы
Компании, которая в своей работе ориентируется на региональный образ жизни и потому ведет дела без спешки, не сможет добиться успеха так быстро, как хотелось бы ее руководителю. Все потому что как крупный бизнес, так и клиенты привыкли к конкуренции и высокой скорости работы. Например, если ваша компания долго отвечает на заявку, оставленную на сайте, или медленно обрабатывает заказ, клиент может потерять терпение или интерес, а ваши услуги — актуальность.
Недостаточная гибкость компании при общении с клиентами
«Гибкость» компании проявляется в том, насколько сотрудники эмпатичны в общении с клиентами и в какой степени готовы прислушиваться к их пожеланиям и адаптироваться к тому, как клиенты привыкли работать. Например, негативные ситуации должны разбираться в каждом конкретном случае отдельно. Если сотрудники не вникают в проблему клиента и действуют по стандартному плану, то преодолеть кризис и оставить клиента будет сложно.
Отказ от развития
«Региональность» компании также связана с неготовностью развиваться, следуя деловым трендам. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнесу нужны перемены. Иначе вы устареваете и начинаете уступать своим более «дальновидным» конкурентам.
Ключевые направления, которые постоянно нужно актуализировать — это HR-политика компании, бизнес-партнерство и маркетинг. Так, наем молодых кадров поможет компании регулярно получать новые идеи, необходимые ей для развития. А новые партнеры и маркетинг могут усилить положение на рынке.
Как компании избавиться от «региональности»
Для того чтобы выйти на уровень страны, региональному бизнесу следует делать акцент на следующих пунктах:
1. Оптимизировать документооборот
Бизнес должен быть технологичным, без лишних бумаг. Тем более, что даже многие госорганы переходят на электронный документоборот.
Оптимизация оборота документов избавляет компанию от беспорядка и помогает фиксировать договоренности с клиентами. Однако, чтобы обмениваться документами с контрагентами, они тоже должны внедрить ЭДО: не все партнеры на это согласны.
2. Повысить клиентский сервис
Компания, которая ориентируется на клиента — это компания будущего. Если бизнес хочет быть успешным, он должен работать на то, чтобы клиенты оставались довольны его услугами.
Скорость работы бизнеса в регионе обеспечивает эффективный тайм-менеджмент — например, постановка и контроль рабочих задач через таск-трекеры. С их помощью работа всей команды становится более слаженной и организованной. Для дополнительной мотивации сотрудников можно поощрять своевременную сдачу задач или вводить санкции за то, что они были просрочены.
3. Хантить талантливые кадры
Крупные работодатели регулярно привлекают студентов на практику. По
Региональная компания также может сотрудничать с университетами и отбирать талантливые кадры из местной студенческой среды в обмен на возможность пройти производственную практику. Для стажеров ваша организация — первый опыт работы и профессиональный рост. Выращивая таких сотрудников внутри региональный бизнес осовременивает свою корпоративную культуру и получает амбассадоров со свежими идеями.
4. Сотрудничать с компаниями из других регионов и стран
Межрегиональное и межнациональное сотрудничество положительно влияет на развитие компании. Партнеры из других регионов и стран — это всегда новые идеи, возможности и статус. Найти новых партнеров можно в офлайне — на тематических бизнес-форумах и конференциях, или через приложения для предпринимателей — например, «Точка.Нетворк». Более того, с помощью этих сервисов вы можете найти не только партнера, но и ментора — эксперта в вашей области из другого региона.
Например, региональной компании ментор из столицы помогает выйти на новый уровень развития: он наставляет и делится своим опытом ведения бизнеса. Так,
5. Делать исследования клиентов и рынка
Даже самому успешному бизнесу не обойтись без аналитических исследований. Например, изучая своих клиентов, их портрет и предпочтения, вы можете осознать, что компании требуется ребрендинг. Если его не провести, товары и услуги перестанут попадать в целевую аудиторию, что приведет к снижению продаж и потере прибыли. Важно также анализировать конкурентов и рынок, на котором вы работаете, — так вы всегда будете актуальны и заранее готовы к любым переменам в индустрии.
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Рынок создал условия для компаний из регионов, чтобы заявить о себе и составить конкуренцию крупным игрокам. Однако для работы на уровне столиц бизнесу придется...
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