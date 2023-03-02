Признаки «регионального бизнеса»: что мешает работать с крупными партнерами и развивать компанию

Источник материала: ProBusiness



Фото носит иллюстративный характер. Источник: flipboard.com.

Рынок создал условия для компаний из регионов, чтобы заявить о себе и составить конкуренцию крупным игрокам. Однако для работы на уровне столиц бизнесу придется избавиться от моментов, которые автоматически относят его к «региональному». Что именно выдает «провинциальность» компании и как бизнесу делать сервис на уровне страны, рассказал Филипп Щиров, директор компании « Альтап » — регионального сервиса для работы в 1С через интернет, который обслуживает клиентов из крупных городов.

Филипп Щиров

Директор сервиса «Альтап»

Что выдает «провинциальность» компании, и какие риски у этого могут быть

В регионах работают компании, которые могут спокойно составить конкуренцию коллегам из столицы или другого крупного города: у них высокий уровень сервиса и качественные продукты. Но есть и те компании, к которым столичные клиенты не обращаются: «региональность» компании выдают устаревшие и неконкурентоспособные бизнес-подходы. Например:

Беспорядок в документах

В региональных компаниях, где работа организована через бумажный документооборот, зачастую не хватает системности в хранении важных данных. Это может приводить к беспорядку в документах — бумаги начинаются копиться и теряться, что снижает скорость работы и закрытия сделок. Так, если вы храните бумажные документы в архиве и вам срочно понадобится найти договор оказания услуг трехлетней давности, вряд ли вы сделаете это быстро: искать документы придется вручную.





Медленный темп работы

Компании, которая в своей работе ориентируется на региональный образ жизни и потому ведет дела без спешки, не сможет добиться успеха так быстро, как хотелось бы ее руководителю. Все потому что как крупный бизнес, так и клиенты привыкли к конкуренции и высокой скорости работы. Например, если ваша компания долго отвечает на заявку, оставленную на сайте, или медленно обрабатывает заказ, клиент может потерять терпение или интерес, а ваши услуги — актуальность.

Недостаточная гибкость компании при общении с клиентами

«Гибкость» компании проявляется в том, насколько сотрудники эмпатичны в общении с клиентами и в какой степени готовы прислушиваться к их пожеланиям и адаптироваться к тому, как клиенты привыкли работать. Например, негативные ситуации должны разбираться в каждом конкретном случае отдельно. Если сотрудники не вникают в проблему клиента и действуют по стандартному плану, то преодолеть кризис и оставить клиента будет сложно.

Отказ от развития

«Региональность» компании также связана с неготовностью развиваться, следуя деловым трендам. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным, бизнесу нужны перемены. Иначе вы устареваете и начинаете уступать своим более «дальновидным» конкурентам.

Ключевые направления, которые постоянно нужно актуализировать — это HR-политика компании, бизнес-партнерство и маркетинг. Так, наем молодых кадров поможет компании регулярно получать новые идеи, необходимые ей для развития. А новые партнеры и маркетинг могут усилить положение на рынке.

Как компании избавиться от «региональности»

Для того чтобы выйти на уровень страны, региональному бизнесу следует делать акцент на следующих пунктах:

1. Оптимизировать документооборот

Бизнес должен быть технологичным, без лишних бумаг. Тем более, что даже многие госорганы переходят на электронный документоборот.

Оптимизация оборота документов избавляет компанию от беспорядка и помогает фиксировать договоренности с клиентами. Однако, чтобы обмениваться документами с контрагентами, они тоже должны внедрить ЭДО: не все партнеры на это согласны.

2. Повысить клиентский сервис

Компания, которая ориентируется на клиента — это компания будущего. Если бизнес хочет быть успешным, он должен работать на то, чтобы клиенты оставались довольны его услугами.

Скорость работы бизнеса в регионе обеспечивает эффективный тайм-менеджмент — например, постановка и контроль рабочих задач через таск-трекеры. С их помощью работа всей команды становится более слаженной и организованной. Для дополнительной мотивации сотрудников можно поощрять своевременную сдачу задач или вводить санкции за то, что они были просрочены.



Фото: 100orchids.ru

3. Хантить талантливые кадры

Крупные работодатели регулярно привлекают студентов на практику. По данным NACE, в США более 90% компаний организуют стажировки для последующего найма начинающих сотрудников на работу. Не стоит недооценивать перспективность такой кадровой политики.

Региональная компания также может сотрудничать с университетами и отбирать талантливые кадры из местной студенческой среды в обмен на возможность пройти производственную практику. Для стажеров ваша организация — первый опыт работы и профессиональный рост. Выращивая таких сотрудников внутри региональный бизнес осовременивает свою корпоративную культуру и получает амбассадоров со свежими идеями.

4. Сотрудничать с компаниями из других регионов и стран

Межрегиональное и межнациональное сотрудничество положительно влияет на развитие компании. Партнеры из других регионов и стран — это всегда новые идеи, возможности и статус. Найти новых партнеров можно в офлайне — на тематических бизнес-форумах и конференциях, или через приложения для предпринимателей — например, «Точка.Нетворк». Более того, с помощью этих сервисов вы можете найти не только партнера, но и ментора — эксперта в вашей области из другого региона.

Например, региональной компании ментор из столицы помогает выйти на новый уровень развития: он наставляет и делится своим опытом ведения бизнеса. Так, исследование Mentorship and protege success in STEM fields показывает, что специалисты, которые работают вместе с ментором, быстрее добиваются карьерных целей, чем коллеги без наставников.

5. Делать исследования клиентов и рынка

Даже самому успешному бизнесу не обойтись без аналитических исследований. Например, изучая своих клиентов, их портрет и предпочтения, вы можете осознать, что компании требуется ребрендинг. Если его не провести, товары и услуги перестанут попадать в целевую аудиторию, что приведет к снижению продаж и потере прибыли. Важно также анализировать конкурентов и рынок, на котором вы работаете, — так вы всегда будете актуальны и заранее готовы к любым переменам в индустрии.