Экономический эффект от визита Лукашенко в Китай в Беларуси оценили в $3,5 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 3,5 миллиарда долларов оценивают в Беларуси экономический эффект от договоренностей с Китаем. Сегодня в Пекине прошла встреча лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

К Дому народных собраний вдоль площади Тяньаньмэнь кортеж Александра Лукашенко сопровождали мотоциклисты почетного эскорта. Во время госвизита президент передвигается на автомобиле люксового китайского бренда. Кстати, из-за выполненной в ретростиле передней части машины некоторые автолюбители находят сходство с советской «Чайкой». Залпы из салютных установок и церемониальные фанфары. После дружеского рукопожатия и представления делегаций – торжественный проход почетного караула.

Лукашенко и Си Цзиньпин – давние друзья. Китайский лидер как-то подчеркнул, что страны – железные братья. Президент Беларуси отметил: в непростое время нужны новые нестандартные подходы и ответственные политические решения в межгосударственном сотрудничестве.

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