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Экономический эффект от визита Лукашенко в Китай в Беларуси оценили в $3,5 млрд
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 3,5 миллиарда долларов оценивают в Беларуси экономический эффект от договоренностей с Китаем. Сегодня в Пекине прошла встреча лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
К Дому народных собраний вдоль площади Тяньаньмэнь
Лукашенко и Си Цзиньпин – давние друзья. Китайский лидер как-то подчеркнул, что страны – железные братья. Президент Беларуси отметил: в непростое время нужны новые нестандартные подходы и ответственные политические решения в межгосударственном сотрудничестве.
Лидеры общались четыре часа, вдвое дольше запланированного. Си Цзиньпин заявил, что глав государств объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений.
«Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодействия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», – отметил председатель КНР.
«Это послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление», – сказал Си Цзиньпин.
Товарооборот между Беларусью и Китаем достиг рекордных шести миллиардов долларов, и продолжает расти. Китай входит в тройку самых крупных торговых партнеров Беларуси. Лукашенко предложил пойти дальше и развивать промышленную кооперацию.
Тринадцатая встреча Лукашенко и Си Цзиньпина оказалась плодотворной. В Китае число 13 – символ успешного результата. Лидеры двух стран приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху.
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о всестороннем стратегическом партнерстве.
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