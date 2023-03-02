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Экономический эффект от визита Лукашенко в Китай в Беларуси оценили в $3,5 млрд

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 3,5 миллиарда долларов оценивают в Беларуси экономический эффект от договоренностей с Китаем. Сегодня в Пекине прошла встреча лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о всестороннем стратегическом партнерстве, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

К Дому народных собраний вдоль площади Тяньаньмэнь кортеж Александра Лукашенко сопровождали мотоциклисты почетного эскорта. Во время госвизита президент передвигается на автомобиле люксового китайского бренда. Кстати, из-за выполненной в ретростиле передней части машины некоторые автолюбители находят сходство с советской «Чайкой». Залпы из салютных установок и церемониальные фанфары. После дружеского рукопожатия и представления делегаций – торжественный проход почетного караула.

Лукашенко и Си Цзиньпин – давние друзья. Китайский лидер как-то подчеркнул, что страны – железные братья. Президент Беларуси отметил: в непростое время нужны новые нестандартные подходы и ответственные политические решения в межгосударственном сотрудничестве.

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«Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей. Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», – сказал Лукашенко.

Лидеры общались четыре часа, вдвое дольше запланированного. Си Цзиньпин заявил, что глав государств объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений.

«Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодействия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», – отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин вспомнил встречу в Самарканде, где президенты двух стран объявили о новом уровне отношений – всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это означает поддержку всегда и при любых обстоятельствах.

«Это послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран. Новый статус двусторонних отношений должен наполняться новым содержанием. Сегодня у нас хорошая возможность разработать план по всему комплексу двусторонних отношений и принять совместное заявление», – сказал Си Цзиньпин.

Товарооборот между Беларусью и Китаем достиг рекордных шести миллиардов долларов, и продолжает расти. Китай входит в тройку самых крупных торговых партнеров Беларуси. Лукашенко предложил пойти дальше и развивать промышленную кооперацию.

«Мы крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран», – отметил белорусский лидер.

Тринадцатая встреча Лукашенко и Си Цзиньпина оказалась плодотворной. В Китае число 13 – символ успешного результата. Лидеры двух стран приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений Беларуси и Китая в новую эпоху.



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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление о всестороннем стратегическом партнерстве.
 
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