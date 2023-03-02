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БИЗНЕС-СЕМИНАР «M&A В БЕЛАРУСИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ - 23 марта

02.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

БИЗНЕС-СЕМИНАР «M&A В БЕЛАРУСИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ - 23 марта

23 МАРТА консалтинговая компания ASER совместно с юридической группой REVERA организовывает семинар «M&A в Беларуси: что происходит и что будет с рынком?».

Мероприятие предназначено для представителей бизнеса, стартапов и финансовых институтов, которым интересна тема слияния и поглощения.

На семинаре будет представлена презентация отчета белорусского рынка M&A за 2022 год, а также рассмотрен блок юридических аспектов по покупке и продаже бизнеса, актуальных в настоящее время. 

Директор консалтинговой компании ASER, являющейся автором отчета, отмечает: «В 2022 году, как и годом ранее, суммы сделок продолжали снижаться, однако у рынка есть безусловный потенциал для возобновления роста и успешного развития в ближайшие несколько лет. Следует отметить, что многие прогнозы, которые мы делали на 2022 год, сбылись и, среди прочих, будут иметь актуальность в текущем году». 

Спикерами семинара выступят:
- Максим Додолев, партнер инвестиционного бизнеса консалтинговой компании ASER;
- Никита Толканица, руководитель субпрактики корпоративных процедур и структурирования REVERA law group.

Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

БИЗНЕС-СЕМИНАР «M&A В БЕЛАРУСИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ - 23 марта

 

 
 
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23 МАРТА консалтинговая компания ASER совместно с юридической группой REVERA организовывает семинар «M&A в Беларуси: что происходит и что будет с рынком?».
 
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