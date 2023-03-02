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БИЗНЕС-СЕМИНАР «M&A В БЕЛАРУСИ: ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ - 23 марта
02.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
23 МАРТА консалтинговая компания ASER совместно с юридической группой REVERA организовывает семинар «M&A в Беларуси: что происходит и что будет с рынком?».
Мероприятие предназначено для представителей бизнеса, стартапов и финансовых институтов, которым интересна тема слияния и поглощения.
Директор консалтинговой компании ASER, являющейся автором отчета, отмечает: «В 2022 году, как и годом ранее, суммы сделок продолжали снижаться, однако у рынка есть безусловный потенциал для возобновления роста и успешного развития в ближайшие несколько лет. Следует отметить, что многие прогнозы, которые мы делали на 2022 год, сбылись и, среди прочих, будут иметь актуальность в текущем году».
Спикерами семинара выступят:
Участие в семинаре бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
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23 МАРТА консалтинговая компания ASER совместно с юридической группой REVERA организовывает семинар «M&A в Беларуси: что происходит и что будет с рынком?».
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