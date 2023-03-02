В Беларуси силовики стран-участников ОДКБ обсудили военное сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители вооруженных сил стран-участников ОДКБ встретились в Беларуси. Республика в этом году председательствует в организации и рассматривает ее, как гаранта международной и региональной безопасности. Такую позицию высказал белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает «МИР 24».

«Основное внимание белорусской стороны в рамках председательства в ОДКБ будет сосредоточено на внутреннем контуре на повышении сплоченности государств-членов ОДКБ и урегулированию противоречий между ними в целях укрепления самой организации и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. На внешнем контуре – на усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений», – отметил Хренин.

Беларусь предлагает выработать общие подходы в укреплении военной составляющей. Все это делается для защиты территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ, что становится особенно актуальным на фоне беспрецедентного давления коллективного Запада.

25 мая в Минске пройдет заседание Совета министров обороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.