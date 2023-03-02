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В Беларуси силовики стран-участников ОДКБ обсудили военное сотрудничество
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители вооруженных сил
Беларусь предлагает выработать общие подходы в укреплении военной составляющей. Все это делается для защиты территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ, что становится особенно актуальным на фоне беспрецедентного давления коллективного Запада.
25 мая в Минске пройдет заседание Совета министров обороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.
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Беларусь предлагает выработать общие подходы в укреплении военной составляющей.
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