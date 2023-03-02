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Погода в СНГ: в Казахстане освобождают реки от ледяных заторов, на юг Беларуси возвращаются перелетные птицы

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москва накануне оттепели. Сегодня в российской столице небольшой снег и слабый минус, завтра потеплеет. Но ненадолго. В каких городах Содружества зима показывает зубы, а где уже почти летняя погода, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана весна делает уверенные шаги. До +20 в Туркестане. А вот жители северных районов еще носят пуховики. Там до минус 7. Погоду определяет атлантический циклон. Он принес с собой большой запас влаги. Почти по всей стране пройдут дожди и снег. Осадки могут осложнить ситуацию с паводками. Как и заторы на реках. Во время половодья они могут стать причиной подтоплений населенных пунктов. Поэтому спасатели начали взрывать лед на водоемах. Начали с реки Уба. Лед дробили рядом с селами Верх-УбА и Убинка.

«Здесь русло реки делится на две половины, и чтобы обезопасить сам населенный пункт, проводятся взрывные работы во втором русле реки. В период половодья большая часть воды и льда уходит во вторую половину русла, левая сторона становится безопаснее, это уже проверено годами», – отметил аким Верх-Убинского сельского округа Восточно-Казахстанской области Валерий Фещенко.

Кыргызстан

Кыргызстан настроился на теплую волну. Март в Бишкеке повышает градус. Плюс 15 сегодня в столице республики. Улучшилось и качество воздуха. С приходом тепла жители частного сектора стали реже топить печи. Чтобы воздух был чище, в городе высаживают хвойные деревья. Сосны и ели привезли из Чуйского питомника. Работы ведут в новых парках, где меньше всего зелени. Ежедневно сотрудники Бишкекзеленхоза высаживают по 100 деревьев.

Беларусь

Сильным ветром и легким минусом отметилась весна в Беларуси. Порывы до 18 метров в секунду. На дорогах скользко. В стране действует «желтый» уровень опасности. Более уверенные шаги делает весна в южных областях. Там на несколько градусов теплее и продолжают возвращаться перелетные птицы. Так, в национальном парке «Припятский» уже можно заметить журавлей, диких гусей и крякв. Пернатые облюбовали пойменные луга. Когда птиц станет больше, начнется сезон орнитологических экскурсий.



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В каких городах Содружества зима показывает зубы, а где уже почти летняя погода, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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