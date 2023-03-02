Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Китая – это создание высокотехнологичных компаний и корпораций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля, но и создание высокотехнологичных производств. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правления крупной китайской корпорации Чжу Хэсинем, передает «МИР 24».

Компания вложила в строительство на территории Беларуси полтора миллиарда долларов. Лукашенко предложил сконцентрироваться на строительстве горно-обогатительного комбината и развитии объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это крупнейший в СНГ уникальный проект по производству сбалансированных комбикормов и премиксов.

«Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологической корпорации на территории Беларуси ее третьей очередью по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Это знаковые проекты. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами, это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заверил: компания получит поддержку властей при реализации проектов. В свою очередь Чжу Хэсинь пообещал, что корпорация будет достойно реализовывать все договоренности, достигнутые на высшем уровне.