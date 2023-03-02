ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Китая – это создание высокотехнологичных компаний и корпораций

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля, но и создание высокотехнологичных производств. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правления крупной китайской корпорации Чжу Хэсинем, передает «МИР 24».

Компания вложила в строительство на территории Беларуси полтора миллиарда долларов. Лукашенко предложил сконцентрироваться на строительстве горно-обогатительного комбината и развитии объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это крупнейший в СНГ уникальный проект по производству сбалансированных комбикормов и премиксов.

«Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологической корпорации на территории Беларуси ее третьей очередью по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Это знаковые проекты. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами, это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заверил: компания получит поддержку властей при реализации проектов. В свою очередь Чжу Хэсинь пообещал, что корпорация будет достойно реализовывать все договоренности, достигнутые на высшем уровне.

Белорусский лидер находится в Китае с государственным визитом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент Беларуси заявил на встрече с председателем правления крупной китайской корпорации Чжу Хэсинем.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси силовики стран-участников ОДКБ обсудили военное сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2023
Mir24.TV Belarus
02.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика