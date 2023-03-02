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Лукашенко: Сотрудничество Беларуси и Китая – это создание высокотехнологичных компаний и корпораций
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля, но и создание высокотехнологичных производств. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем правления крупной китайской корпорации Чжу Хэсинем, передает «МИР 24».
Компания вложила в строительство на территории Беларуси полтора миллиарда долларов. Лукашенко предложил сконцентрироваться на строительстве горно-обогатительного комбината и развитии объектов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это крупнейший в СНГ уникальный проект по производству сбалансированных комбикормов и премиксов.
Белорусский лидер заверил: компания получит поддержку властей при реализации проектов. В свою очередь Чжу Хэсинь пообещал, что корпорация будет достойно реализовывать все договоренности, достигнутые на высшем уровне.
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с председателем правления крупной китайской корпорации Чжу Хэсинем.
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