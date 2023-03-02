Между Нижним Новгородом и Минском возобновилось прямое авиасообщение

«Я сам белорус, прилетел сюда по делам. Командировка. В Нижнем в первый раз. Сюда летел с пересадкой в Москве. Назад летим прямым рейсом, в два-три раза быстрее получается. Намного лучше и приятней», – поделился пассажир рейса Виталий.

Для многих прямой рейс стал возможностью увидеть родственников или просто отправиться в путешествие, на которое раньше не решались из-за неудобного маршрута.

«Очень удобно, с детьми можно поехать в небольшой отпуск на выходные. Беларусь очень хорошая страна. Нам очень нравится», – поделился пассажир Иван Сучков.

Билет на самолет можно купить от трех тысяч рублей. Чтобы сделать путешествие доступным, стоимость авиаперелета частично субсидируют.

«Затраты областного правительства составили чуть больше 60 миллионов рублей. Это дает возможность комфортной стоимости билета на рейс туда и обратно. Это важно для нижегородцев, потому что у нас есть устойчивый туристический поток в Минск. Наши жители хотят посещать Республику Беларусь, и прямая близость к Минску дает много возможностей. По информации, белорусы тоже хотят посетить Нижний Новгород и увидеть реновацию к 800-летию», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Лайнеры из Минска в Нижний Новгород будут летать два раза в неделю. Первый самолет приземлился этим утром. Следующий ждут уже в субботу.