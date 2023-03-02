Удобно пассажирам, выгодно бизнесу: в Минске встретили первый после пандемийной паузы авиарейс из Нижнего Новгорода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три тысячи рублей и два часа полета – Минск и Нижний Новгород вновь стали ближе. Прерванное два года назад из-за пандемии прямое авиасообщение между городами возобновили. В Национальном аэропорту «Минск» первый рейс встретила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь из Минска в Нижний Новгород можно долететь всего за два часа. Раньше на это уходило больше суток. Экономия во времени – в 12 раз быстрее. Летать самолеты будут два раза в неделю: в четверг и субботу. Такой формат часто выбирают туристы.

«Погулять и отдохнуть, мы в первый раз в Беларуси», – рассказала о целях поездки пассажир Анна Галынина.

«Однозначно удобно и хорошо, комфортно и дешево, быстро – только плюсы. В Нижнем я живу, а сюда приезжаю частенько», – отметил другой пассажир.

Алесей Беляев нашел в Беларуси новых партнеров по ресторанному бизнесу. Теперь этот маршрут внес в рабочий график.

«У нас деловая поездка случилась и мы пытались подгадать, как нам переместиться сюда. Подбирали поезда и через Москву, но появился такой прямой рейс суперудачный. Успеем сделать все дела и в субботу вернуться», – поделился Алексей Беляев.