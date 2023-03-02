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Удобно пассажирам, выгодно бизнесу: в Минске встретили первый после пандемийной паузы авиарейс из Нижнего Новгорода

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три тысячи рублей и два часа полета – Минск и Нижний Новгород вновь стали ближе. Прерванное два года назад из-за пандемии прямое авиасообщение между городами возобновили. В Национальном аэропорту «Минск» первый рейс встретила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Теперь из Минска в Нижний Новгород можно долететь всего за два часа. Раньше на это уходило больше суток. Экономия во времени – в 12 раз быстрее. Летать самолеты будут два раза в неделю: в четверг и субботу. Такой формат часто выбирают туристы.

«Погулять и отдохнуть, мы в первый раз в Беларуси», – рассказала о целях поездки пассажир Анна Галынина.

«Однозначно удобно и хорошо, комфортно и дешево, быстро – только плюсы. В Нижнем я живу, а сюда приезжаю частенько», – отметил другой пассажир.

Алесей Беляев нашел в Беларуси новых партнеров по ресторанному бизнесу. Теперь этот маршрут внес в рабочий график.

«У нас деловая поездка случилась и мы пытались подгадать, как нам переместиться сюда. Подбирали поезда и через Москву, но появился такой прямой рейс суперудачный. Успеем сделать все дела и в субботу вернуться», – поделился Алексей Беляев.

Пассажиров обратного рейса, в Нижний Новгород, ждал сюрприз. Но только тех, кто первым подошнл к стойке регистрации. Счастливчиками оказалась семья из Латвии. Им от аэропорта вручили сертификат на пользование VIP-залом.

«До Минска добирались на перекладных, летим к моим родителям, они живут в Нижнем Новгороде. И очень приятно, что открыт прямой рейс, это очень удобно. В доковидные времена и до последнего времени мы добирались автобусом, поездом», – рассказала турист из Латвии Людмила Васильева.

Представители Национального аэропорта «Минск» рассчитывают, что направление будет популярно и у транзитных пассажиров.

«Процентов 15 будут дальше улетать в другие направления. Здесь идет три направления: сотрудничество в области экономики, промышленное, второе –туристическое, третье – медицинский туризм», – отметил помощник генерального директора по организации спецрейсов Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.

Прямой авиарейс поможет чаще встречаться и плотнее сотрудничать бизнесу. Беларусь и Нижегородская область – взаимовыгодные партнеры, ежегодный товарооборот – $700 миллионов. Среди сфер интересов промышленность, сельское хозяйство, электротранспорт. В Нижнем Новгороде заработало и совместное предприятие по сборке белорусских трамваев.

«Нижегородскую область и Беларусь связывают очень долгие отношения. Экономический эффект имеет большое значение. В этом году по Нижнему Новгороду начал ходить трамвай «МиНиН». Это совместный продукт Беларуси и Нижнего Новгорода», – рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Российской Федерации Сергей Яковлев.

Билет из Минска в Нижний Новгород в одну сторону стоит почти 170 белорусских или больше 4500 российских рублей.

Последний раз прямые рейсы Нижний Новгород – Минск осуществлялись в 2021 году самолетами авиакомпании «Белавиа».



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Теги: Минск
 
 
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Между Нижним Новгородом и Минском возобновилось прямое авиасообщение
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