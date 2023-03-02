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Удобно пассажирам, выгодно бизнесу: в Минске встретили первый после пандемийной паузы авиарейс из Нижнего Новгорода
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Три тысячи рублей и два часа полета – Минск и Нижний Новгород вновь стали ближе. Прерванное два года назад из-за пандемии прямое авиасообщение между городами возобновили. В Национальном аэропорту «Минск» первый рейс встретила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Теперь из Минска в Нижний Новгород можно долететь всего за два часа. Раньше на это уходило больше суток. Экономия во времени – в 12 раз быстрее. Летать самолеты будут два раза в неделю: в четверг и субботу. Такой формат часто выбирают туристы.
«Однозначно удобно и хорошо, комфортно и дешево, быстро – только плюсы. В Нижнем я живу, а сюда приезжаю частенько», – отметил другой пассажир.
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«До Минска добирались на перекладных, летим к моим родителям, они живут в Нижнем Новгороде. И очень приятно, что открыт прямой рейс, это очень удобно. В доковидные времена и до последнего времени мы добирались автобусом, поездом», – рассказала турист из Латвии Людмила Васильева.
Представители Национального аэропорта «Минск» рассчитывают, что направление будет популярно и у транзитных пассажиров.
«Процентов 15 будут дальше улетать в другие направления. Здесь идет три направления: сотрудничество в области экономики, промышленное, второе –туристическое, третье – медицинский туризм», – отметил помощник генерального директора по организации спецрейсов Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.
Прямой авиарейс поможет чаще встречаться и плотнее сотрудничать бизнесу. Беларусь и Нижегородская область – взаимовыгодные партнеры, ежегодный товарооборот – $700 миллионов. Среди сфер интересов промышленность, сельское хозяйство, электротранспорт. В Нижнем Новгороде заработало и совместное предприятие по сборке белорусских трамваев.
Билет из Минска в Нижний Новгород в одну сторону стоит почти 170 белорусских или больше 4500 российских рублей.
Последний раз прямые рейсы Нижний Новгород – Минск осуществлялись в 2021 году
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Удобно пассажирам, выгодно бизнесу: в Минске встретили первый после пандемийной паузы авиарейс из Нижнего Новгорода
Дорога из одного города в другой сократилась до двух часов.
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