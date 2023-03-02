В Минске прошел первый Форсайт в EdTech: уже есть готовые идеи для нескольких стартапов

Источник материала: ProBusiness



Соосновательница стартап-студии Spark venture studio Ольга Ротько.

Мы писали о том, что Форсайт — это технология, позволяющая совместно определить образ желаемого будущего в заданной индустрии, выбрать лучшее из возможного и создавать стартапы для реализации инновационных идей. В то же время эта технология может иметь более широкое применение для уже существующих бизнесов и социальных сообществ. Сегодня мы продолжим рассказывать о технологии Форсайт, ее практическом применении, а также подведем итоги первого в Беларуси Форсайта в EdTech, который провела Spark venture studio.

Применение технологии Foresight для стратегического планирования

Партнер и консультант консалтинговой компании «Business Tools» Александр Кутас:

— Технология Foresight работает — уже успели опробовать на практике. Приведу пример крупного белорусского ретейлера. Несмотря на то, что в онлайн- и офлайн-форматы продаж активно внедряют IТ-технологии в свою работу, привести это может к противоположным результатам. Да, онлайн движется по пути омниканальности и снижения количества действий клиента (возможно, в ближайшем будущем ИИ сможет действовать так, что клиенту ничего не надо будет делать для того, чтобы совершить новую покупку). В офлайн-технологии работают в противоположную сторону — клиент должен будет делать все сам в магазине — без участия продавцов, кассиров и остального персонала. И с этим знанием компания может иначе взглянуть на свои клиентские сегменты и маркетинговые месседжи.





Форсайты могут использоваться не только в бизнесе, но и в социальной жизни, скажем, для инновационных проектов развития целых городов или городских агломераций. Так, например, для Санкт-Петербурга проводился Foresight, на котором был выработан целый ряд интересных, часто неожиданных социальных инициатив. Хотите потренироваться и решить задачку в формате Extra Rapid Foresight? Тогда подумайте как связать городскую систему образования, городской транспорт и big data в один Wellbeing-проект для студентов?

Wellbeing (англ. «благополучие») — концепция, согласно которой благополучие человека складывается из 5 элементов: Здоровье, Профессия, Финансы, Социальные связи и Общественная вовлеченность.

Ответ: с помощью технологии отслеживающей плотность городского пассажирского потока в разные часы в течение дня в разных частях города, ВУЗы Санкт-Петербурга получают возможность адаптировать графики очных занятий для студентов таким образом, чтобы они могли пользоваться городским транспортом не в час-пик. В результате выигрывают все заинтересованные стороны.

Мотивационные визионерские лекции на Foresight — катализатор креатива

Методология Форсайт предусматривает наличие важного элемента — визионерских лекций, в которых выступают эксперты отрасли с описанием наиболее актуальных трендов ее развития. «На нашем Форсайте мы предложили выступить приглашенным спикерам и представить их видение мировых трендов в EdTech. Думаю, что есть смысл рассказать о них чуть подробнее», — говорит соосновательница стартап-студии Spark venture studio Ольга Ротько.





Roman Kumar Vyas — CEO и основатель глобальной EdTech платформы Refocus.me (Филиппины, Индонезия) — рассказал о рынке юго-восточной Азии как драйвере развития технологических обучающих платформ, о существующем масштабном запросе местных компаний на ИТ специалистов и о том, как его платформа помогает за короткое время их обучать.

Никита Рождественский — эксперт и ментор для стартапов и предпринимателей в сфере образования — представил свое видение глобальных социо-экономических разрывов, в которых мы живем: разрыв человека с окружающей средой, с собой, и с другими, а также рассказал о необходимости смены парадигмы существования от Ego-Logical к Eco-Logical.

Интересный инсайт — изменения форматов образовательных систем с переходом от фокуса на авторитет и передачу знаний к фокусу на создание и инновации, когда Ученик сочувствует (soft skill) и формирует будущее — Учитель выступает в роли генерирующего коуча — Между Учеником и Учителем строятся отношения Сотворчества. И все это происходит в «дышащей» инновационной образовательной системе.

Елена Дорогенская — основстельница образовательной платформы Unschooler.me — поделилась представлением о том, как технологии искусственного интеллекта влияют на формирование образовательного контента и каким образом ИИ может выступить в качестве карьерного консультанта. И, конечно, посмотрела на образовательные возможности нашумевшего и широко обсуждаемого ChatGPT, ведь наиболее смелые визионеры утверждают, что уже очень скоро его распространение приведет к смерти существующей классической системы образования и тестирования знаний.





Павел Лукша — сооснователь Weaving Lab и соавтор методологии Rapid Foresight — продолжил мысль Никиты Рождественского о развитии новой модели образования для новой парадигмы экономики и общественной деятельности. Его формула новой модели образования выглядит так:

Чему учить — Компетенции 21 века для «Сложного человека».

Как учить — Персонализация, Опыт и практика, Смешанное образование.

Где учить — везде и 24/7 создавая образовательные экосистемы.

Будущее происходит сейчас: итоги первого в Беларуси Форсайта для EdTech

— 10−11 февраля 2023 года Spark Venture Studio провела первый белорусский Форсайт. — рассказывает Ольга Ротько. — В целом, мы, как организаторы, довольны результатами. Во-первых, в генерации инновационных идей для EdTech в гибридном формате приняли участие около 80 человек с хорошей представленностью ключевых стейкхолдеров отрасли. Учитывая, что формат мероприятия для нашего бизнес-сообщества был новым, да и отрасль не тривиальная для внедрения инноваций, мы довольны откликом со стороны профессионалов.





Во-вторых, я бы хотела отметить вовлеченность участников в обсуждение заданного нами предмета исследования — «Обучение взрослых актуальным скилам: рескиллинг и апскиллинг в мире». Мы рассматривали мировые тренды с фокусом на взрослого человека как потребителя образовательного контента с учетом того, что человек не должен все свободное время уделять обучению, а поддержка баланса жизни обязательна.

Reskilling (англ. «переквалификация») — обучение, которое помогает сотрудникам перейти на новые роли или приспособиться к значительным изменениям в своих текущих позициях. Upskilling (англ. «повышение квалификации») — усовершенствование своих знаний и навыков, повышение квалификации в своей области.





Форсайт — это очень энергозатратный для его участников способ командного взаимодействия, состоящий из 8 этапов продолжительностью в 2 дня. Ключевую роль по управлению процессами взаимодействия в командах играли наши фасилитаторы.

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis «лёгкий, удобный») — человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию.

Перед стартом мероприятия Spark Venture Studio был организован тренинг для группы фасилитаторов по проведению «Быстрых Форсайтов», на котором участники подробно разобрали и, я бы сказала, «отрепетировали» технологию.

Во-первых, важны стандартные навыки фасилитации и работы с групповой динамикой. Фасилитатор помогает группе понять общую цель и поддерживает позитивную групповую коммуникацию для достижения этой цели в процессе дискуссии, не защищая при этом одну из позиций или сторон.

Во-вторых, фасилитатор должен хорошо знать методологию Форсайта, его этапы, задачи и желаемые результаты каждого этапа.





Мы с удовольствием отмечаем, что и фасилитаторам, и всем участникам удалось держать баланс между активным, иногда очень эмоциональным, обменом мнениями и позитивным настроем на общий результат.

В-третьих, и это самое главное, мы получили тот самый результат — протестировали наше понимание текущих трендов в EdTech, выявили запросы ключевых стейкхолдеров отрасли и проблемные для нее точки, а главное выработали целый ряд очень интересных проектных инициатив для будущих стартапов Spark Venture Studio. Например:

создание карьерного консультанта на базе искусственного интеллекта;

создание конвертера, преобразующего обучающие курсы в форматы по запросу;

создание системы управления счастьем сотрудников (Well-being Management System)

и еще ряд очень интересных потенциальных проектов для стартапов.





Напомним, что основная работа начинается после Форсайта, когда его ключевые участники начинают вовлекать свою «сеть» в работу над созданным образом будущего и реализацию проектных инициатив. Поэтому мы начали формировать сообщество профессионалов, готовых участвовать в реализации инициатив в EdTech.





Отзывы участников Foresight в EdTech

Марина Болтрукевич, дизайнер образовательного опыта, методист, в EdTech уже несколько лет:

-На Форсайте у нас сложилась классная команда. Технология помогла выйти за рамки своего профессионализма, а это важно иногда делать, потому что у всех нас есть «ошибка эксперта», когда у тебя есть свой сет знаний и они кажутся единственно правильными. Важно иметь возможность донести эти знания до других людей, проверить как они их понимают, протестировать, как ты сам их понимаешь, и увидеть, как мы вместе строим будущее индустрии образования, потому что это будущее не может основываться исключительно на мнении методистов. В этом смысле Форсайт превзошел мои ожидания.



На фото Марина Болтрукевич.

Мы пригласили и важных стейколдеров — потенциальных инвесторов и заказчиков EdTech проектов. Среди них были МТБанк и Mastercard.

Ольга Цуран, заместитель председателя правления МТБанка:

— Ожидание от Форсайта было в том, что соберется много разных людей вместе и будут генерировать классные идеи. Так и случилось. Мы встретили здесь действительно очень разных людей — по типу характера, по типу мышления, по профессии — и смогли вместе результативно поработать

Методология Форсайта нам близка, потому что фасилитацию как инструмент мы используем часто в своих стратегических сессиях. Большую часть элементов Форсайта мы использовали у себя, когда вырабатывали стратегию. При этом кажется, что на Форсайте все то же самое, что и в стратсессиях, но по-другому структурировано. Такую технологию структурирования группового мышления интересно будет применить у себя, есть некоторые моменты, которые я для себя взяла на заметку и буду внедрять в банке.

Игорь Макеев, директор по развитию МТБанка:

— В банке я отвечаю за инновации, так что эти два дня Форсайта я находился на работе. То, что тут происходило, очень напомнило то, что каждый день происходит у меня на работе. По опыту знаю, что команду очень сложно держать в фокусе непрерывно, 4−5 часов — и все, а здесь 2 дня прошли четко, в заранее определенном тайминге. Очень понравились приглашенные эксперты и мотивационные лекции, которые задали правильный тон и темп всему мероприятию.



Ольга Ротько и представители МТБанка.

Следующий шаг на пути создания стартапов — Ideation в EdTech

На следующем этапе в процессе генерации идей для стартапов Spark использует техники Ideation для создания облака возможных креативных идей и решений для тех проектов или направлений, которые определили на этапе Foresight.

3−4 марта пройдет Ideation сессия, на которую приглашены представители разных направлений (не обязательно экспертов EdTech), чтобы развить инновации и идеи для следующих трендов:

Персонализация: увеличивается количество запросов от людей на индивидуальные образовательные треки.

Рескилинг и апскиллинг: растет количество навыков, которые человек должен освоить в течение жизни для полноценной работы.

Well-being: растет количество запросов в B2C и B2B в сфере заботы о сотрудниках.

Edutaiment: растет рынок образовательных развлечений для взрослых.

Старшее поколение: растет количество людей в возрасте 55+ готовых потреблять образовательные услуги.

Edutaiment — подход, соединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment).





Напомним, что Ideation — это процесс генерирования широкого набора идей по заданной теме без попытки судить или оценивать их. Здесь используются техники латерального мышления.

Латеральное мышление (от англ. lateral thinking — боковой, поперечный, направленный в сторону) — умение мыслить нестандартно, нешаблонно, используя максимальное количество подходов к решению задачи, которые довольно часто игнорируются человеческим логическим мышлением.

Более подробно об этих и других техниках творческого мышления мы расскажем в следующих публикациях.