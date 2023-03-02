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Лукашенко предложил автокомпании КНР совместно выпускать машины в Беларуси
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко заявил о желании создать в Беларуси производство автомобилей в сотрудничестве с китайскими партнерами. Эту инициативу накануне поддержал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«Я бы хотел, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас. И очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции», – сказал Лукашенко.
«Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран. Наша компания занимает передовые места на рынке Китая. Мы сосредоточены на разработке автомобилей премиального класса», – отметил председатель правления Первой автомобильной импортно-экспортной корпорации, генеральный директор по международным связям Первой китайской автомобильной корпорации Ян Даюн.
Трехдневный
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Эту инициативу накануне поддержал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
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