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Лукашенко предложил автокомпании КНР совместно выпускать машины в Беларуси

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко заявил о желании создать в Беларуси производство автомобилей в сотрудничестве с китайскими партнерами. Эту инициативу накануне поддержал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Я бы хотел, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас. И очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции», – сказал Лукашенко.

«Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран. Наша компания занимает передовые места на рынке Китая. Мы сосредоточены на разработке автомобилей премиального класса», – отметил председатель правления Первой автомобильной импортно-экспортной корпорации, генеральный директор по международным связям Первой китайской автомобильной корпорации Ян Даюн.

Трехдневный государственный визит Александра Лукашенко в Пекин завершился. Все это время президент Беларуси передвигался на лимузине китайского производства.



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Эту инициативу накануне поддержал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
 
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