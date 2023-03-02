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Прямые авиарейсы вновь связали Нижний Новгород и Минск: время в пути, частота полетов, цена билетов
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самолеты вновь летают в Минск из Нижнего Новгорода. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Сколько стоит билет, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.
Полет занимает всего два часа – быстро и удобно. Регулярное авиасообщение, которое было разорвано из-за пандемии, восстановлено. Рейсы – два раза в неделю.
Напрямую добраться из Нижнего Новгорода в Минск можно было на машине. А это в лучшем случае 15 часов. Поездом или самолетом также можно было добраться, но получалось дороже и гораздо дольше по времени.
«У нас деловая поездка случилась и мы пытались подгадать, как нам переместиться сюда. Подбирали поезда и через Москву, но появился такой прямой рейс суперудачный. Успеем сделать все дела и вернуться», – поделился пассажир Алексей Беляев.
Цены на перелет доступные – 4500 рублей из Нижнего в Минск, на тысячу дороже, 5 500, из Минска в Нижний Новгород. Билет туда-обратно обойдется в 10 тысяч рублей. Авиаперелет в белорусскую столицу частично субсидируют региональные власти, поэтому цена ниже.
Пассажиров обратного рейса, в Нижний Новгород, ждал сюрприз. Но только тех, кто первым подошел к стойке регистрации. Счастливчиками оказалась семья из Латвии. Им от аэропорта вручили сертификат на пользование бизнес-залом.
Представители Национального аэропорта «Минск» рассчитывают, что направление будет популярно и у транзитных пассажиров.
Пока в расписании полеты в четверг и воскресенье. Но авиаперевозчик в случае стабильной загруженности может добавить рейсы.
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Ранее напрямую добраться из Нижнего Новгорода в Минск можно было только на машине.
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