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Прямые авиарейсы вновь связали Нижний Новгород и Минск: время в пути, частота полетов, цена билетов

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолеты вновь летают в Минск из Нижнего Новгорода. Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. Сколько стоит билет, узнал корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

Полет занимает всего два часа – быстро и удобно. Регулярное авиасообщение, которое было разорвано из-за пандемии, восстановлено. Рейсы – два раза в неделю.

«Летать будем летать на воздушных судах Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест», – рассказала пресс-секретарь авиакомпании Nordwind Airlines Ольга Ваврищук.

Напрямую добраться из Нижнего Новгорода в Минск можно было на машине. А это в лучшем случае 15 часов. Поездом или самолетом также можно было добраться, но получалось дороже и гораздо дольше по времени.

«Я сам белорус, прилетел сюда по делам в рамках командировки. В Нижнем в первый раз. Сюда летел с пересадкой в Москве. Назад летим прямым рейсом», – рассказал пассажир рейса Виталий.

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Для многих прямой рейс стал возможностью увидеть родственников или просто отправиться в путешествие, на которое раньше не решались из-за неудобного маршрута. Да и вопросы по работе и бизнесу многие командировочные теперь будут решать быстрее.

«У нас деловая поездка случилась и мы пытались подгадать, как нам переместиться сюда. Подбирали поезда и через Москву, но появился такой прямой рейс суперудачный. Успеем сделать все дела и вернуться», – поделился пассажир Алексей Беляев.

Цены на перелет доступные – 4500 рублей из Нижнего в Минск, на тысячу дороже, 5 500, из Минска в Нижний Новгород. Билет туда-обратно обойдется в 10 тысяч рублей. Авиаперелет в белорусскую столицу частично субсидируют региональные власти, поэтому цена ниже.

«Затраты областного правительства составили чуть больше 60 миллионов рублей. Но это дает возможность комфортной стоимости билета на рейс туда и обратно», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Пассажиров обратного рейса, в Нижний Новгород, ждал сюрприз. Но только тех, кто первым подошел к стойке регистрации. Счастливчиками оказалась семья из Латвии. Им от аэропорта вручили сертификат на пользование бизнес-залом.

«До Минска добирались на перекладных, летим к моим родителям, они живут в Нижнем Новгороде. Очень приятно, что открыт прямой рейс, это очень удобно. В доковидные времена и до последнего времени мы добирались автобусом, поездом», – рассказала турист из Латвии Людмила Васильева.

Представители Национального аэропорта «Минск» рассчитывают, что направление будет популярно и у транзитных пассажиров.

«Процентов 15 будут дальше летать по другим направлениям. Здесь идет три направления: первое – сотрудничество в области экономики, промышленное, второе – туристическое, третье – медицинский туризм», – отметил помощник генерального директора по организации спецрейсов Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.

Пока в расписании полеты в четверг и воскресенье. Но авиаперевозчик в случае стабильной загруженности может добавить рейсы.



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Теги: Минск
 
 
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Ранее напрямую добраться из Нижнего Новгорода в Минск можно было только на машине.
 
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