Прямые авиарейсы вновь связали Нижний Новгород и Минск: время в пути, частота полетов, цена билетов

«У нас деловая поездка случилась и мы пытались подгадать, как нам переместиться сюда. Подбирали поезда и через Москву, но появился такой прямой рейс суперудачный. Успеем сделать все дела и вернуться», – поделился пассажир Алексей Беляев.

Цены на перелет доступные – 4500 рублей из Нижнего в Минск, на тысячу дороже, 5 500, из Минска в Нижний Новгород. Билет туда-обратно обойдется в 10 тысяч рублей. Авиаперелет в белорусскую столицу частично субсидируют региональные власти, поэтому цена ниже.

«Затраты областного правительства составили чуть больше 60 миллионов рублей. Но это дает возможность комфортной стоимости билета на рейс туда и обратно», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Пассажиров обратного рейса, в Нижний Новгород, ждал сюрприз. Но только тех, кто первым подошел к стойке регистрации. Счастливчиками оказалась семья из Латвии. Им от аэропорта вручили сертификат на пользование бизнес-залом.

«До Минска добирались на перекладных, летим к моим родителям, они живут в Нижнем Новгороде. Очень приятно, что открыт прямой рейс, это очень удобно. В доковидные времена и до последнего времени мы добирались автобусом, поездом», – рассказала турист из Латвии Людмила Васильева.

Представители Национального аэропорта «Минск» рассчитывают, что направление будет популярно и у транзитных пассажиров.

«Процентов 15 будут дальше летать по другим направлениям. Здесь идет три направления: первое – сотрудничество в области экономики, промышленное, второе – туристическое, третье – медицинский туризм», – отметил помощник генерального директора по организации спецрейсов Национального аэропорта «Минск» Василий Корнев.

Пока в расписании полеты в четверг и воскресенье. Но авиаперевозчик в случае стабильной загруженности может добавить рейсы.