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Лучших молодых ученых выбрали в Беларуси
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Академии наук Беларуси выбрали лучших молодых ученых. Это исследователи всех сфер жизни. Они делают открытия, разрабатывают инновационные методы и ни дня не проводят без науки. Кто победил в конкурсе, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Илья Казловский внедрил в практику новый метод получения белков. ДНК и РНК добавляет не к целым клеткам, а к их частям. Это быстрее и продуктивнее, считает биолог. Об этом – его кандидатская диссертация.
Ученый получил патент на открытие. Из экстрактов африканских растений Илья выделяет белки браззеина. Это биологический сахарозаменитель. 50 миллиграммов вещества равны килограмму сахара. Использовать разработку можно для спортивного или диетического питания.
А вот ученый-теоретик Александр Барановский смотрит не в будущее, а в прошлое. В юности влюбился в историю. Однажды захотел изучить архивы о заброшенной усадьбе родного города. Книги затянули так, что увлечение стало профессией. Сегодня он исследует историю белорусской государственности.
«Это сводится к политической истории Беларуси, начиная от древности и до современности. И действительно сегодня выявляются новые документы, какие-то материалы. Несмотря на то, что Республика Беларусь была создана в 91-м году, получила свою независимость, мы говорим, что наши корни идут с Полоцкого княжества», – рассказал заведующий отделом Института истории Академии наук Беларуси Александр Барановский.
Все лауреаты конкурса «100 талантов Академии наук Беларуси» получили гранты на участие в международных научных симпозиумах, конференциях и стажировках.
Конкурс «100 молодых талантов» в Академии наук Беларуси проводят уже пять лет. Каждый год лауреатами могут стать не больше двадцати человек.
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Все лауреаты конкурса «100 талантов Академии наук Беларуси» получили гранты на участие в международных научных симпозиумах, конференциях и стажировках.
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