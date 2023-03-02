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Конькобежка из Беларуси завоевала первое золото сборной страны на играх «Дети Азии»

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси выиграла первую золотую медаль на играх «Дети Азии». Для Полины Сивец медаль стала второй на этом турнире. Накануне она взяла серебро на дистанции полторы тысячи метров, сообщает «МИР 24».

Юная белорусская конькобежка подтвердила, что дистанция три тысячи метров ее коронная. Полина не только показала лучший результат, но и установила рекорд катка.

«Думала, как технически правильно пробежать дистанцию, как разложить силы по ходу дистанции, довольна, что получилось показать точно такие же секунды, как и в Минске, хотя у нас лед значительно быстрее, чем тут. Рекорд достаточно близок к моему личному», – рассказала чемпионка II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» Полина Сивец.

А всего белорусы на соревнованиях «Дети Азии» уже завоевали семь наград. Это одна золотая, три серебряные и три бронзовые медали.



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Теги: Минск
 
 
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