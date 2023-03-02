Конькобежка из Беларуси завоевала первое золото сборной страны на играх «Дети Азии»

«Думала, как технически правильно пробежать дистанцию, как разложить силы по ходу дистанции, довольна, что получилось показать точно такие же секунды, как и в Минске, хотя у нас лед значительно быстрее, чем тут. Рекорд достаточно близок к моему личному», – рассказала чемпионка II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» Полина Сивец.

А всего белорусы на соревнованиях «Дети Азии» уже завоевали семь наград. Это одна золотая, три серебряные и три бронзовые медали.