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Конькобежка из Беларуси завоевала первое золото сборной страны на играх «Дети Азии»
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси выиграла первую золотую медаль на играх «Дети Азии». Для Полины Сивец медаль стала второй на этом турнире. Накануне она взяла серебро на дистанции полторы тысячи метров, сообщает «МИР 24».
«Думала, как технически правильно пробежать дистанцию, как разложить силы по ходу дистанции, довольна, что получилось показать точно такие же секунды, как и в Минске, хотя у нас лед значительно быстрее, чем тут. Рекорд достаточно близок к моему личному», – рассказала чемпионка II зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии» Полина Сивец.
А всего белорусы
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Для Полины Сивец медаль стала второй на этом турнире.
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