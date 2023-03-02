В Минске подвели итоги государственного визита Лукашенко в Китай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко предложил старейшей автомобильной корпорации Китая открыть производство в Беларуси. Встречу с руководителем компании он провел во время государственного визита. Кстати, по улицам Пекина белорусский лидер передвигался как раз на машине потенциальных партнеров. О других итогах переговоров расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.



Почти четыре десятка соглашений и контрактов. Экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей оценивают в 3,5 миллиарда долларов .



«Подписаны документы в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность, архитектура и строительство, здравоохранение. Большой пакет межрегиональных соглашений, прежде всего, о создании свободных зон экономического сотрудничества. Целый пакет документов был подписан в гуманитарной сфере», – сообщил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

Минск и Пекин перешли на новый механизм торговли – экспортные и импортные заявки. В этом году Китай готов купить продукции на 600 миллионов долларов больше, чем в прошлом. Уже побит рекорд по товарообороту в 2022-м: почти шесть миллиардов долларов. Найти партнеров помогают китайские ассоциации.

«В торговле хотел бы обратить внимание на такой стратегически важный товар как калий. Рост в объемах существенный. И мы очень рады этому. Потому что мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна», – сказал вице-премьер Республики Беларусь Николай Снопков.

В Беларуси начнет работать старейшая китайская автомобильная корпорация. Лукашенко встретился с председателем ее правления. Уточнил: идею о сотрудничестве в машиностроении Си Цзиньпин поддержал.



На лимузине этого китайского производителя президент Беларуси передвигался по Пекину во время своего госвизита.

«Я бы хотел, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас. И очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции», – сказал Александр Лукашенко.

В Минской области запустили белорусско-китайское агропромышленное производство. Завод выпускает более 50 видов пищевых добавок, корм для животных и рыб. Все востребовано за рубежом. Лукашенко называет корпорацию «бриллиантом».



«Мы хотели бы продолжить строительство биотехнологической корпорации на территории Беларуси, ее третьей очереди по глубокой переработке кукурузы и получению витаминов и прочих продуктов. Очень на это надеемся. Это очень знаковые проекты. Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – отметил Александр Лукашенко.



Договоренности касаются и регионального сотрудничества. Акцент на трех городах: Тяньцзинь, Циндао и Чунцин. Также Минск и Пекин призвали авиакомпании увеличить количество прямых рейсов между Беларусью и Китаем.

Во время переговоров Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь в удобное для обеих сторон время.