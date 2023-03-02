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В Минске подвели итоги государственного визита Лукашенко в Китай
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко предложил старейшей автомобильной корпорации Китая открыть производство в Беларуси. Встречу с руководителем компании он провел во время государственного визита. Кстати, по улицам Пекина белорусский лидер передвигался как раз на машине потенциальных партнеров. О других итогах переговоров расскажет корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Минск и Пекин перешли на новый механизм торговли – экспортные и импортные заявки. В этом году Китай готов купить продукции на 600 миллионов долларов больше, чем в прошлом. Уже побит рекорд по товарообороту в 2022-м: почти шесть миллиардов долларов. Найти партнеров помогают китайские ассоциации.
В Беларуси начнет работать старейшая китайская автомобильная корпорация. Лукашенко встретился с председателем ее правления. Уточнил: идею о сотрудничестве в машиностроении Си Цзиньпин поддержал.
В Минской области запустили белорусско-китайское агропромышленное производство. Завод выпускает более 50 видов пищевых добавок, корм для животных и рыб. Все востребовано за рубежом. Лукашенко называет корпорацию «бриллиантом».
Во время переговоров Александр Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь в удобное для обеих сторон время.
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Экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей оценивают в 3,5 миллиарда долларов.
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