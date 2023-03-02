|
Беларусь ввела безвизовый режим для поляков на всех пунктах пропуска на границе с ЕС
02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск обновил правила въезда в страну для поляков. Свободно попасть в Беларусь они могут через любой погранпереход на границе с Евросоюзом. От соседей в адрес руководства республики поступали многочисленные запросы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Учитывая ограничения в работе пунктов пропуска, введенные властями Польши на границе с Беларусью, и сохраняющийся высокий запрос на белорусский безвиз, принято решение о разрешение гражданам Польши следовать в безвизовом порядке на территорию Беларуси. Также им разрешено посещение приграничной зоны без пропуска», –сказал пресс-секретарь государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
Ситуация на границе Беларуси и Евросоюза остается напряженной для дальнобойщиков. Накануне Варшава закрыла погранпереходы для большегрузов без номеров ЕС. Поток фур переориентировался на Литву и Латвию. Сейчас там растут очереди.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безвизовый режим действовал и раньше, но только на белорусско-польской границе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)