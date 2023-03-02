Беларусь ввела безвизовый режим для поляков на всех пунктах пропуска на границе с ЕС

«Учитывая ограничения в работе пунктов пропуска, введенные властями Польши на границе с Беларусью, и сохраняющийся высокий запрос на белорусский безвиз, принято решение о разрешение гражданам Польши следовать в безвизовом порядке на территорию Беларуси. Также им разрешено посещение приграничной зоны без пропуска», –сказал пресс-секретарь государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Безвизовый въезд в Беларусь для литовцев, латвийцев и поляков президент продлил до конца 2023-го . Впервые свободное посещение страны для граждан Прибалтики открыли еще весной прошлого года, для жителей Польши – в июле. За это время возможностью воспользовались более 400 тысяч иностранцев.

Ситуация на границе Беларуси и Евросоюза остается напряженной для дальнобойщиков. Накануне Варшава закрыла погранпереходы для большегрузов без номеров ЕС. Поток фур переориентировался на Литву и Латвию. Сейчас там растут очереди.