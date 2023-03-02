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Беларусь ввела безвизовый режим для поляков на всех пунктах пропуска на границе с ЕС

02.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск обновил правила въезда в страну для поляков. Свободно попасть в Беларусь они могут через любой погранпереход на границе с Евросоюзом. От соседей в адрес руководства республики поступали многочисленные запросы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Приехать за продуктами, навестить родственников, просто отдохнуть и попутешествовать – теперь возможности для поляков расширились. Соседям достаточно предъявить паспорт, при передвижении на машине «зеленую карту» и медицинскую страховку. Безвизовый режим действовал и раньше, но только на белорусско-польской границе.

«Учитывая ограничения в работе пунктов пропуска, введенные властями Польши на границе с Беларусью, и сохраняющийся высокий запрос на белорусский безвиз, принято решение о разрешение гражданам Польши следовать в безвизовом порядке на территорию Беларуси. Также им разрешено посещение приграничной зоны без пропуска», –сказал пресс-секретарь государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

Безвизовый въезд в Беларусь для литовцев, латвийцев и поляков президент продлил до конца 2023-го. Впервые свободное посещение страны для граждан Прибалтики открыли еще весной прошлого года, для жителей Польши – в июле. За это время возможностью воспользовались более 400 тысяч иностранцев.

Ситуация на границе Беларуси и Евросоюза остается напряженной для дальнобойщиков. Накануне Варшава закрыла погранпереходы для большегрузов без номеров ЕС. Поток фур переориентировался на Литву и Латвию. Сейчас там растут очереди.



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Теги: Минск
 
 
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Безвизовый режим действовал и раньше, но только на белорусско-польской границе.
 
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